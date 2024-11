Liječnici otkrili savršen tajming za doručak: 'Ovako možete živjeti 20 godina dulje'

Ako doručkujete odmah nakon što se probudite, jedan liječnik smatra da je to pogrešno. Nutricionist i liječnik Tim Spector tvrdi da bi odgađanje doručka do 11 sati moglo pomoći u mršavljenju.

Na Cheltenham Literary Festivalu, profesor je sugerirao da bi osobe koje žele smršavjeti trebale poslušati njegov savjet.

Liječnici preporučuju doručak nakon 11 sati

"Ako doručkujete kasnije, to će vam donijeti određene prednosti. Moramo preispitati sve stvari za koje smo do sada vjerovali da su nezdrave jer se stalno pojavljuju nova saznanja", rekao je Spector.

Zatim je dodao: "Još uvijek postoje ljudi, posebno na sjeveru Engleske, koji jedu ranije, ali općenito smo prešli na kontinentalne prehrambene navike, s obzirom na to da večeramo puno kasnije, poput ljudi u Španjolskoj i Italiji. Čak i oni koji to ne rade, često grickaju do 21 sati navečer, što im otežava postizanje 14-satnog posta. Postoji jednostavna promjena koju ljudi mogu napraviti, pomaknuti doručak s 8 na 11 sati, a to je zapravo učinkovitije od popularnih dijeta."

TikTokerica Kathy Ooritz slijedila je ovaj savjet i tvrdi da je za samo tri tjedna izgubila kilograme.

"Ne jedem doručak do 11 sati i prestajem jesti u 19 sati navečer. Ono što je kod mene djelovalo možda neće djelovati kod vas, ali ovako sam smršavila u samo tri tjedna", napisala je.

Foto: Shutterstock

Kako se može smršavjeti?

Rekla je da je za to razdoblje izgubila 4,5 kilograma: "Za doručak jedem avokado i jaje na pšeničnom kruhu uz ledenu kavu. Za ručak jedem rižu, piletinu i grah ili salatu od piletine. Za večeru jedem sendvič sa pšeničnim kruhom, šunkom i salatom i pijem nutricionistički napitak kako bih se zasitila. Ne jedem nakon 19 sati navečer, ali ako poželim grickalicu, jedem pločicu od kestena sa samo 70 kalorija i pijem puno vode. Vježbam po 25 minuta, četiri dana tjedno."

U emisiji This Morning, liječnica, neuroznanstvenica Julia Jones, rekla je da smatra kako odgađanje doručka do 11 sati može biti jednostavna promjena zbog koje bi mogli živjeti 20 godina dulje.

"Nemojte postiti tijekom večeri 16 sati, umjesto toga jedite unutar osam sati. Mnoga istraživanja sada pokazuju da jedemo prečesto i to očito pogrešne stvari, ali najviše jedemo prečesto. Da biste dali svom probavnom sustavu da se 'odmori' i omogućili drugim staničnim procesima da se aktiviraju, to može pomoći u resetiranju tih stanica", objasnila je Jones.

Treba napomenuti da preskakanje obroka nije prikladno za sve, a moguće nuspojave uključuju osjećaj vrtoglavice, iritabilnosti, glavobolju i problem s koncentracijom, piše Express.

