FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRENULO JE /

Fiskalizacija 2.0 uplašila poduzetnike. 'Ako bude kazni, oštro ćemo reagirati'

2.1.2026.
22:44
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

S prvim danom nove godine krenula je fiskalizacija 2.0. Trebala bi uvesti reda u poslovanje poduzetnika, koji obvezno moraju fiskalizirati račune koji izdaju jedni drugima.

Primjerice, frizerke koje nabavljaju boju preko trgovačkog putnika ili vlasnici teretane koji prodaju proteinske pripravke - račun između njih i dobavljača odmah moraju provesti i mora biti fiskaliziran. Probleme na prvi radni dan primjene pratila je naša Kristina Čirjak.

 

Fiskalizacija 2.0Poduzetnici
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRENULO JE /
Fiskalizacija 2.0 uplašila poduzetnike. 'Ako bude kazni, oštro ćemo reagirati'