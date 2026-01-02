Fiskalizacija 2.0 uplašila poduzetnike. 'Ako bude kazni, oštro ćemo reagirati'

S prvim danom nove godine krenula je fiskalizacija 2.0. Trebala bi uvesti reda u poslovanje poduzetnika, koji obvezno moraju fiskalizirati račune koji izdaju jedni drugima.

Primjerice, frizerke koje nabavljaju boju preko trgovačkog putnika ili vlasnici teretane koji prodaju proteinske pripravke - račun između njih i dobavljača odmah moraju provesti i mora biti fiskaliziran. Probleme na prvi radni dan primjene pratila je naša Kristina Čirjak.