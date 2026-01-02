Prvi dan novog sustava izdano manje računa nego lani: 'Korisnici se još boje slati'

Strpljenje, to je ono što poduzetnicima treba za početak 2026. i fiskalizaciju 2.0. U centrima za podršku, bilo kod posrednika, računovođa ili Porezne uprave, telefoni ne prestaju zvoniti.

"Ono što vidimo da je promet računima nešto manji, a trebao bi biti puno veći nego lani, sami korisnici se još boje slati račune po F2.0. Svakako je preporuka da što prije krenu slati da probleme ne guraju pod tepih", kaže Marko Emer, predsjednik Uprave tvrtke za informacijsko posredovanje.

U Glasu poduzetnika kažu kako je problema mnogo i da deset posto njihovih članova još nije odabralo informacijskog posrednika.

"Govorimo o potencijalno tisuću firmi koje tek trebaju to napraviti i odabrati posrednika. Bio je cijeli niz problema, stranice nisu radili cijelo vrijeme. Sama platforma i softver su se morali ažurirati. Taj dio je prolazio kroz nekakve promjene", kaže Aco Momčilović, član Udruge Glasa poduzetika.

Samo u ovom uredu savjet i pomoć računovođa i poreznih stručnjaka danas je zatražilo 400 ljudi.

"Pa uglavnom ima problema s tim da ne mogu ispostaviti e-račun nekom jer taj se netko nije prijavio, ili imaju poteškoću da im neki računi ne prolaze, neki informacijski posrednici im nisu dali dodatne informacije da će biti možda nekih poteškoća", objašnjava Jasna Vuk, članica udruge Hrvatski računovođa.

Zbog svih tih poteškoća, u Udruzi Glas poduzetnika traže rok prilagodbe od šest mjeseci bez kažnjavanja.

"Ako bude kazni, Udruga Glas poduzetnika će jako oštro reagirati i u tom smislu pozivamo sve koji dobiju kaznu da nam se jave i mi ćemo vidjeti što možemo učiniti u njihovu obranu", kaže Momčilović.

Kazne su od dvije i pol do čak 66 tisuća eura. Svaki digitalni račun obavljen između poduzetnika morat će se čuvati 11 godina.

"Vjerojatno će više problema i nekih iznimaka od pravila biti kada to malo detaljno se počne uvoditi idući tjedan jer danas dosta trgovačkih društava je bilo koji nisu radili", kaže Vuk.

Hrvatska ovaj sustav uvodi prva u Europi.

"Je li ovo po vama kraj sivoj ekonomiji? - Bojim se da nije nažalost, jer mi smo snalažljiv narod, uvijek će se pronaći neki način, ali mislim da je ovo korak prema suzbijanju sive ekonomije", dodaje Jasna Vuk.

I korak prema smanjenju paprilogije i većem poreznom nadzoru.