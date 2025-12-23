FREEMAIL
NOVA PRAVILA /

Šef Porezne odlučan: 'Odgoda fiskalizacije 2.0 ne dolazi u obzir'

Sustav koji treba uvesti reda u poslovanje malih i mikro poduzetnika, obrtnika, OPG-ova i sezonaca, već je uveo nered. Fiskalizacija 2.0 donosi obvezu fiskaliziranja i onih računa koje poduzetnici izdaju jedni drugima.

Udruga Glas Poduzetnika traži odgodu uvođenja novog sustava jer tvrde da za to nisu ispunjeni osnovni tehnički i organizacijski preduvjeti. Kao jedan od problema dio poduzetnika i stručnjaka navodi nedostatak informacijskih posrednika odnosno tvrtki koje će zaprimati i Poreznoj upravi slati račune. 

Tjedan dana je do novih pravila, o kojima smo razgovarali s ravnateljem Porezne uprave Božidarom Kutlešom

23.12.2025.
19:58
Kristina Čirjak
Porezna UpravaRačuniDigitalizacija
