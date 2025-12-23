Šef Porezne odlučan: 'Odgoda fiskalizacije 2.0 ne dolazi u obzir'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NOVA PRAVILA /

Sustav koji treba uvesti reda u poslovanje malih i mikro poduzetnika, obrtnika, OPG-ova i sezonaca, već je uveo nered. Fiskalizacija 2.0 donosi obvezu fiskaliziranja i onih računa koje poduzetnici izdaju jedni drugima.

Udruga Glas Poduzetnika traži odgodu uvođenja novog sustava jer tvrde da za to nisu ispunjeni osnovni tehnički i organizacijski preduvjeti. Kao jedan od problema dio poduzetnika i stručnjaka navodi nedostatak informacijskih posrednika odnosno tvrtki koje će zaprimati i Poreznoj upravi slati račune.

Tjedan dana je do novih pravila, o kojima smo razgovarali s ravnateljem Porezne uprave Božidarom Kutlešom