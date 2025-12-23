FREEMAIL
OSTAJU IZA REŠETAKA /

Otkriveno kako su pali Mikulić i njegov kum: Istražiteljima je ovo bilo ključno

Bivšem glavnom državnom inspektoru Andriji Mikuliću i njegovu kumu produžen je istražni zatvor zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke!

Mikulić se u zatvoru nalazi od kraja studenog jer ga USKOK sumnjiči da je primio 190 tisuća eura mita koje je navodno podijelio sa svojim kumom. Neslužbeno, razgovore i sastanke istražitelji su tajno nadzirali od rujna prošle godine kako bi prikupili dokaze o mitu, predaji, te podjeli novca. Mikulić tvrdi da nije kriv, da je sve radio prema zakonu te da se kroz svoj rad zamjerio mnogima

23.12.2025.
17:16
RTL Danas
