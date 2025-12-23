Hrvatska srušila turistički rekord, ali je stiglo ozbiljno upozorenje: 'Ako to ne napravimo...'

Toplo vrijeme i visoke cijene - tako turisti opisuju zimski Split.

"Namirnice su malo skuplje nego u Njemačkoj, ali je smještaj jeftiniji", primjećuje Florin Agaj iz Njemačke. Ali dodaje da razumije zašto, jer u Njemačkoj nemaju more ni pogled. "To ima smisla, ali da - skuplje je", zaključuje.

Njemicu Meriam oduševili su lijepo vrijeme i dobra hrana: "Volim ćevape, to mi je omiljeno jelo".

Omiljena je Hrvatska turistima jer srušen je rekord posjećenosti. Prvi put imamo veći broj gostiju, ne u srpnju i kolovozu, već u predsezoni i posezoni.

Turistički rekordi

Do 21. prosinca ove godine, posjetilo nas je više od 21,6 milijuna turista. Ostvarili su gotovo 110 milijuna noćenja. Lani je bilo 21,3 milijuna dolazaka i 108,7 milijuna noćenja.

No, razloga za opuštanje nema - tvrdi ministar Tonči Glavina. Ističe kako trendovi pokazuju da se iduće godine očekuje manji broj putovanja. I to posebno ljeti. Sve djelatnike u turizmu zato poziva na korekciju cijena.

"Stabilizacija cijena se dogodila diljem Europe i Mediterana i ta stabilizacija cijena se mora dogoditi i kod nas. Ako ne napravimo to samostalno, danas u pripremi za kvalitetnu realizaciju dobre turističke 2026. godine napravit će to tržište samo za nas, ali onda - uz negativne posljedice", upozorava ministar.

Recept za uspjeh

Kako bi turisti i iduće godine došli u našu zemlju, plan turističke zajednice je povećati promociju manje poznatih destinacija 30 posto, jer istraživanja pokazuju da gotovo polovina turista želi posjetiti neistražena mjesta.

"Ove godine smo unatoč dobrim rezultatima imali određene signale. Imali smo pad dolazaka i noćenja kao što je to Češka, Slovačka, Mađarska, Nizozemska, Francuska", otkriva direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Da se takav niz ipak ne bi nastavio u i 2026., djelatnici u turizmu cijene trebaju uskladiti s kvalitetom. Jer samo zadovoljan gost ponovno bira dolazak u Hrvatsku.

POGLEDAJTE VIDEO: Zadranima draži turisti nego podstanari, moraju izdvojiti i pola plaće za stan