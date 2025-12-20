Hrvatsko mjesto postaje hit među turistima: Bude se potencijali gdje Dunav ljubi nebo

Gotovo 5 milijardi eura za 165 tisuća projekata u pet slavonskih županija osigurano je do sada Projektom Slavonija, Baranja i Srijem. 16 milijardi eura planirano je za Hrvatsku i u budućem financijskom razdoblju kroz europski fond za poljoprivredu i ruralni razvoj pa kvalitetnim projektima treba privući i ta sredstva, naglašeno je na 20. sjednici Savjeta za Slavoniju održanoj u Iloku.

U mjestu gdje Dunav ljubi nebo, Iloku, gradu traminca na krajnjem istoku Hrvatske bude se turistički potencijali i privlače sve veći broj turista.

"Ukazala se ta potreba za većim brojem smještaja, kreveta i naš hotel iako ga svake godine pomalo osvježavamo i renovirano, baš je zahtijevao jednu malo veću rekonstrukciju", kaže Željka Kovčalija, vlasnica hotela. Rekonstruiran i moderniziran hotel na samoj obali Dunava mnogo znači za turističku ponudu Iloka.

Povijest, kulturna baština, vinarstvo...

"Grad Ilok ima svoju dugu povijest, ima očuvanu kulturnu baštinu, poznati smo po vinarstvu i sve to zajedno zaista ovaj grad na istoku Hrvatske čini posebnim.“ kaže Renata Banožić, gradonačelnica Iloka. Obnova hotela sufinancirana je sredstvima Vlade namijenjenim regionalnom razvoju i jačanju kontinentalnog turizma.

"Mi smo sada u provedbi investicije bespovratnih sredstava u hrvatski turizam u iznosu nešto više iznad 340 milijuna eura i otprilike 75 posto tih sredstava je upravo na turističkom kontinentu i na turistički nerazvijenim područjima.“ kaže Tonči Glavina, ministar turizma i sporta. Projektom Slavonija pokrenutim zbog ravnomjernog razvoja pet slavonskih županija do sada je za 165 tisuća projekata osigurano gotovo 5 milijardi eura. I danas su potpisani ugovori vrijedni 30 milijuna eura, a sredstva su namijenjena i mladim poljoprivrednicima.

"Potpisao sam ugovor za mlade poljoprivrednike u čemu će mi pomoći strojevi, traktor i prikolica za đubre koje sam kupio što se tiče bikova i za daljnji tov.“ kaže Obrad Petrović, stočar iz Bobote.

Važnost prerade domaćih poljoprivrednih sirovina

"Uzgajamo pšenicu, ječam, suncokret i kukuruz, radimo to obiteljski i planiram ostati na selu i nastaviti.“ kaže Ivan Bagara, ratar iz Mohova. Na sjednici Savjeta Projekta Slavonija naglašena je i važnost prerade domaćih poljoprivrednih sirovina u finalne proizvode te revitalizacije svinjogojstva.

"Razvojnom sporazumu Slavonija, Baranja i Srijem smo dodali projekt Kuće šunke u Starim Mikanovcima na inicijativu općine, dakle vrlo važan projekt koji će doprinijeti revitalizaciji svinjogojske proizvodnje.“ kaže David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

16 milijardi eura planirano je za Hrvatsku do 2034. godine u europskom fondu za poljoprivredu i ruralni razvoj pa kvalitetnim projektima treba privući i ta sredstva kako bi se u što većoj mjeri povećala konkurentnost poljoprivrede i proizvodnja domaće hrane.