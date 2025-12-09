Svinja od 200 kilograma, oštar nož i uigrana ekipa. Vlajčić: 'Za dobre čvarke se suza pusti'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SVINJOKOLJA UZ OPREZ /

U slavonskim selima užurbano se radi. U tijeku je svinjokolja, no zbog afričke svinjske kuge, uz propisane posebne mjere. U dvorištima se prave kobasice i tope čvarci. Rukave je na jednom imanju zasukao i ministar poljoprivrede.

U dvorištu obitelji Ljubas, sve je počelo u rano jutro.

Svinja teška oko 200 kilograma raspolovljena je, a meso ide na obradu.

Uz oštar nož, važna je i uigrana ekipa u kojoj svatko zna svoj dio posla.

"Najvažnije je dobra paprika, dobar majstor koji će vrtiti top i da su žene dobro crijeva oprale", objasnio je Ilija Ljubas.

"Za dobre čvarke se suza pusti", našalio se David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Više pogledajte u prilogu Bojana Uranjeka.