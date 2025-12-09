Hrvatski liječnici izveli revolucionaran zahvat, i to bez reza: 'Uništimo te stanice'

Veliki uspjeh riječkih liječnika. Prvi u ovom dijelu Europe izveli su zahvat - kojim se rješava problem debljine - i to bez kirurškog reza. Dvije pacijentice, na kojima je zahvat napravljen, uspješno se oporavljaju i već idući dan nakon operacije - puštene su kući.

Zahvaljujući liječničkom timu, najjednostavnije rečeno, dvije pacijentice će biti manje gladne. Želudac regulira sitost, a u njemu se nalaze i stanice koje luče hormon gladi.

"Dio želuca, uvjetno rečeno, popalimo, a to je dio želuca koji je odgovoran za lučenje hormona gladi. I onda na neki način uništimo te stanice koje luče hormon gladi, tako da je konačan učinak da su pacijenti manje gladni nego nego što bi to inače bili", objašnjava Goran Hauser, predstojnik Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka. Na pitanje jesu se čuli s pacijentima i jesu li gladne, kaže - nisu.

Smanjen osjećaj gladi

Sve se radi bez kirurškog reza, sondom i traje od 20 minuta do pola sata.

"Ono što nam pruža sonda je to što istovremeno možemo inicirat tekućinu pod sluznicu želuca, čime je odvojimo od ostatka. I u procese cijeljenja, okolne stanice, koje su uredne, dovedu do toga da ta sluznica više nema sposobnost tolikog lučenja hormona gladi", objašnjava Domagoj Mičetić, liječnik specijalist u KBC-u Rijeka

Pacijentice na kojima je napravljen zahvat imale su indeks tjelesne mase preko 35, a uvjet je 30 i više. A koliko im znači to što im je omogućen zdraviji i sretniji život, u timu najbolje zna glavna sestra Katarina.

"Uvijek slijedi nekakav razgovor s pacijentima prije samog zahvata i prema nama sestrama osjete jednu dozu slobode, da nam slobodnije neke stvari kažu, vezano za samo njihovo liječenje, debljinu i poteškoće s kojima se nose, tako da... bile su jako zadovoljne što mogu napraviti nešto novo i nadale su se da će im to pomoć", kaže Katarina Karlović, glavna sestra dijagnostičkog Odjela endoskopije.

Kirurzi dežurali

Da je slučajno nešto pošlo po zlu, stvar bi u svoje ruke preuzeli kirurzi, koji su cijelo vrijeme zahvata dežurali. A jedan od njih je i suosnivač centra za digestivnu metaboličku medicinu.

"Na taj način pacijent je stvarno stavljen u centar zbivanja, u sjedište našeg razmišljanja. Ne samo povremeno, za vrijeme sastajanja određenih timova, nego praktički 24 sata oni su pod skrbi svih struka koje su uključene u ovakve multidisciplinarne centre", kaže Marko Zelić, pročelnik Zavoda za digestivnu kirurgiju KBC-A Rijeka

Telefoni riječkom timu za sada zvone više zbog čestitki, no vjeruju da će se uskoro javiti i novi kandidati.

"Pacijenti još uvijek nisu dobro informirani, tako da čekamo onaj pravi bum", dodaje sestra Katarina.

Njihove su pacijentice kući i odlično se oporavljaju. One su prve u Hrvatskoj dobile ovu revolucionarnu priliku.