Zima pogoršava problem kondenzacije: Postoji par razloga, a evo kako to brzo riješiti

Hladno vrijeme u Hrvatskoj gotovo uvijek pokreće isto pitanje za vlasnike domova: zašto se na prozorima odjednom pojavljuju kapljice vode? Kako vanjske temperature padaju, a grijanje u kućanstvima pojačava, topli i vlažni zrak u zatvorenom prostoru susreće se s hladnom staklenom površinom, a rezultat je kondenzacija. Iako mala količina vlage nije neobična tijekom mraznih jutara, uporna kondenzacija može postati smetnja, oštetiti okvire prozora i povećati rizik od pojave plijesni.

Ovaj vodič objašnjava zašto zima pogoršava kondenzaciju, kakav je njezin utjecaj na prozore te koje su najučinkovitije metode za njezino uklanjanje i sprječavanje.

Što je kondenzacija i zašto se javlja zimi

Kondenzacija nastaje kada topli, vlažni zrak dođe u dodir s hladnom površinom. Vlaga iz zraka pretvara se u tekuću vodu, stvarajući kapljice na unutarnjoj strani prozora.

Hladno vrijeme pogoršava problem iz nekoliko razloga. Prozori brzo gube toplinu, grijanje u zatvorenom prostoru podiže razinu vlage, a većina ljudi drži svoje domove čvrsto zatvorenima kako bi zadržala toplinu. Svakodnevne aktivnosti poput tuširanja, kuhanja, kuhanja vode, sušenja rublja u zatvorenom prostoru, pa čak i disanja, dodaju litre vlage u zrak. Kada su prozori najhladnija točka u prostoriji, ta se vlaga negdje mora nataložiti.

Je li kondenzacija štetna za prozore?

Mala količina jutarnje kondenzacije prilično je normalna, osobito u starijim domovima ili prostorijama s visokom vlagom. Međutim, stalna vlaga može uzrokovati ozbiljne probleme. Osim što može oštetiti drvene okvire i potaknuti rast plijesni, postoji i kondenzacija koja ukazuje na dublji problem, a to je vlaga zarobljena između dva stakla kod izo stakla. To obično znači da je brtva popustila, zbog čega je izolacijski plin iscurio. U tom slučaju, zahvaćenu staklenu jedinicu potrebno je zamijeniti.

Foto: Shutterstock

Različite vrste kondenzacije i što one znače

Nije svaka kondenzacija ista, a razumijevanje vrste s kojom se suočavate može vam pomoći da utvrdite uzrok i odaberete pravo rješenje. Neki su oblici bezopasni i jednostavno odražavaju kako funkcionira moderno staklo, dok drugi mogu biti znak da dio prozorskog sustava otkazuje.

Kondenzacija s unutarnje strane prozora je najčešći tip i gotovo uvijek je uzrokovana prekomjernom vlagom u zatvorenom prostoru. Općenito se može riješiti boljom ventilacijom i malim promjenama u životnim navikama.

Kondenzacija s vanjske strane prozora pojavljuje se na modernim, energetski učinkovitim dvostrukim ili trostrukim staklima tijekom hladnih i vedrih jutara. To je zapravo dobar znak koji pokazuje da prozor učinkovito zadržava toplinu unutar doma, a obično nestaje sama od sebe.

Kondenzacija između stakala jasan je znak da je brtva na izo staklu vjerojatno popustila. Jedino rješenje je zamjena zahvaćene staklene jedinice jer se brtva ne može popraviti.

Kako se brzo riješiti kondenzacije?

Prije nego što se posvetimo dugoročnim rješenjima, važno je razumjeti da se brza rješenja usredotočuju na uklanjanje vlage koja se već nakupila i sprječavanje taloženja nove. Ovi koraci neće sami po sebi riješiti temeljni problem vlažnosti, ali mogu donijeti trenutno olakšanje, osobito tijekom hladnog razdoblja.

Redovito brisanje prozora suhom krpom ili korištenje gumenog brisača za staklo može odmah ukloniti nakupljenu vodu i spriječiti da se cijedi na okvire i zidove.

Dugoročna rješenja za sprječavanje kondenzacije

Dok se brza rješenja bave simptomima, dugoročna rješenja ciljaju na korijenske uzroke: prekomjernu vlagu, hladne površine i slab protok zraka. Ove promjene su učinkovitije u trajnom sprječavanju kondenzacije i mogu značajno poboljšati udobnost, kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru i životni vijek prozora.

Foto: Pixabay

Jedan od ključnih koraka je poboljšanje ventilacije. Održavanje ventilacijskih otvora na prozorima otvorenima, čak i zimi, omogućuje stalan protok svježeg zraka bez stvaranja osjetnog propuha. Mnogi vlasnici domova ih zatvaraju kako bi zadržali toplinu, ali to često zarobljava vlažan zrak unutra. Poboljšanje protoka zraka također može značiti otvaranje prozora na kraća razdoblja tijekom dana.

Smanjenje vlage u zatvorenom prostoru jedna je od najučinkovitijih dugoročnih strategija. Izbjegavanje sušenja odjeće u zatvorenom prostoru kad god je to moguće, ili osiguravanje dobre ventilacije prostorije ako to morate činiti, značajno pomaže. Odvlaživač zraka također može pomoći u upravljanju razinom vlage, osobito u spavaćim sobama, kuhinjama i pomoćnim prostorijama gdje se vlaga brzo nakuplja, piše Independent.

Nadogradnja stakla također je učinkovito rješenje. Stariji prozori s jednostrukim staklom skloni su kondenzaciji jer unutarnje staklo postaje vrlo hladno. Dvostruko staklo s A energetskim razredom održava unutarnje staklo toplijim, smanjujući kondenzaciju. Ako već imate dvostruko staklo, ali primjećujete zamagljivanje između stakala, zamjena staklene jedinice je najučinkovitiji popravak.

Kada kondenzacija ukazuje na veći problem?

Ako primijetite crnu plijesan oko okvira prozora, vlažne mrlje na zidovima ili postojan miris plijesni, kondenzacija može biti dio šireg problema, a ne samo zimska smetnja. Dok je svakodnevna kondenzacija uzrokovana prekomjernom vlagom u zatvorenom prostoru, ozbiljniji problemi mogu proizaći iz strukturnih nedostataka koji omogućuju ulazak ili zadržavanje vlage u vašem domu.

Dugotrajna vlaga može biti uzrokovana curenjem oluka, napuknutom žbukom ili oštećenim brtvama koje dopuštaju kišnici da prodre u vanjske zidove. U takvim slučajevima jednostavno prozračivanje možda neće riješiti temeljni problem, pa je preporučljivo potražiti savjet stručnjaka.

Uporan rast plijesni, osobito ako se vraća nakon čišćenja, znak je da vam je možda potreban stručni savjet. Plijesan može utjecati na kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru, a u teškim slučajevima može biti potrebna sanacija ili zamjena određenih građevinskih elemenata.

