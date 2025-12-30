FREEMAIL
ŽESTOKA BORBA /

Finale oduševilo velikim spektaklom: Downtown do prve Kutije u Draženovom domu

Finale oduševilo velikim spektaklom: Downtown do prve Kutije u Draženovom domu
Foto: Josip Regovic/pixsell

CB Downtown je u finalu porazio Franko's sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Toni Legčević

30.12.2025.
20:51
Hina
Josip Regovic/pixsell
Ekipa CB Downtown pobjednik je 54. izdanja "Kutije šibica", najprestižnijeg malonogometnog turnira u Hrvatskoj.

CB Downtown je u finalu u KC Dražen Petrović porazio Franko's sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Toni Legčević u 28. minuti.

Legčević je proglašen najboljim igračem turnira, dok je Luka Pisačić iz ekipe Mobitel Popravljaona & Windor najbolji strijelac sa 11 golova.

U finalu veteranskog dijela turnira slavila je ekipa CB Sport & SC Flegar & Zloćo I.P. koja je u finalu pobijedila Raju iz Sarajeva sa 1-0.

Strijelac jedinog gola bio je Dalibor Radusin u 16. minuti.

Kod djevojaka je pobijedila ekipa MNK MC Plus Agram nakon 2-0 slavlje protiv ŽNK Dinamo Zagreba.

Golove su zabile Sara Bučić (28) i Monika Lovrić (35).

Kutija šibicaMalonogometni Turnir
ŽESTOKA BORBA /
Finale oduševilo velikim spektaklom: Downtown do prve Kutije u Draženovom domu