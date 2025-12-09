Zašto Slovenija ne ide na Eurosong? Za Direkt objasnili svoju odluku: 'Nakon svega...'

BOJKOT SUSJEDA /

Već danima je glavna tema Eurosong, ali ne zbog glazbe, nego zbog politike. Da, promijenila su se pravila, glasovi publike više neće imati toliko utjecaja, u polufinala se vraćaju žiriji, imat će više članova, imat će i mlađe članove. Ali glavna je tema ipak to da su četiri države odlučile da neće sudjelovati, jer sudjeluje Izrael. Svoju odluku da ne idu, direktorica slovenske televizije objasnila je ekipi RTL Direkta.