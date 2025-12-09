FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOJKOT SUSJEDA /

Zašto Slovenija ne ide na Eurosong? Za Direkt objasnili svoju odluku: 'Nakon svega...'

Već danima je glavna tema Eurosong, ali ne zbog glazbe, nego zbog politike. Da, promijenila su se pravila, glasovi publike više neće imati toliko utjecaja, u polufinala se vraćaju žiriji, imat će više članova, imat će i mlađe članove. Ali glavna je tema ipak to da su četiri države odlučile da neće sudjelovati, jer sudjeluje Izrael. Svoju odluku da ne idu, direktorica slovenske televizije objasnila je ekipi RTL Direkta.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
9.12.2025.
8:50
Rikardo Stojkovski
EurosongIzraelPolitika
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx