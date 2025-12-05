Najpoznatiji plesač na svijetu za Direkt otkrio tajnu uspjeha: 'Bio sam boksač, a onda...'

Lord of the Dance. Samo jedan čovjek na kugli zemaljskoj može s pravom nositi tu titulu, čovjek koji je munjevitim nogama osvojio svijet, prodao desetke milijuna karata i stvorio show koji je već 30 godina globalni fenomen.

Michael Flatley, legenda irskog plesa, danas ima 67 godina, zbog ozljeda i borbe s rakom više ne nastupa, ali njegova strast i dalje inspirira nove generacije plesača.

Noge koje su bile brže od zvuka i osvojile planet. Michael Flatley – čovjek koji je irski ples pretvorio u neviđeni globalni fenomen i još za života ušao u legendu. Uoči sedmog "Lord of the Dance" šoua s Flatleyem smo se našli u Sofiji.

Trenutačnu turneju "Lord of the Dance" predvode izvođači koji se nisu ni rodili kada je šou krenuo prije 30 godina. Zato smo pitali koja je najveća razlika između njegove generacije izvođača i mladih plesača koji danas izlaze na pozornicu.

'Uvijek sam htio plesati'

"Kao prvo, hvala vama što ste našli vremena za ovaj intervju danas, i čestitam na vašem uspjehu. Znam da ste imali puno uspjeha na RTL-u kao politički novinar i cijenim vaše vrijeme. Moji plesači su, barem ja tako osjećam, najbolji plesači na svijetu. Jako naporno rade, ustvari danas ih se prepoznaje kao 'dancethletes', jer su istovremeno sportaši, kao i plesači. Imaju jako malo tjelesne masnoće, treniraju zajedno, rade jogu zajedno, zajedno meditiraju i jedu, rade usklađeno kao tim. Kada sam ja to radio, kada smo počinjali, jer ja sam to stvorio, nismo imali tako uspostavljenu rutinu. Bilo je pomalo drukčije. I u to vrijeme sam imao najbolje plesače na svijetu, ali današnji plesači su toliko vješti, toliko dobro utrenirani. Dobro ste primijetili, čestitam na pitanju, nitko od plesača nije se ni rodio kada sam radio prvu predstavu", govori nam Flatley.

Zanimalo nas je kada je osobno saznao da život želi posvetiti plesu. "Vjerujem da vam Bog ne bi dao toliko jaku želju da nešto postignete, bez da vam da jednaku količinu prilike za uspjeh. Jedina stvar između je težak rad. I tako sam se osjećao prema plesu. Odrastao sam na jugu Chicaga, bio sam građevinski radnik, bio sam boksač, i onda sam se okrenuo plesu. Uvijek sam htio plesati, to je bilo sve što sam htio raditi. I dogodilo se prirodno", ističe Flatley.

Epizoda iz Prijatelja

Ako ste mislili da su se irski plesovi oduvijek ovako izvodili, e nisu. Upravo ga je Flatley učinio ovako teatralnim i proširio cijelim svijetom. I to mu je, kaže, bila i namjera od samog početka.

"Još kada sam prvi put sudjelovao u natjecateljskom irskom plesu. Ograničeni ste, jer je to disciplina s određenim pravilima. Morate držati ruke uz tijelo. Nikada to nisam mogao shvatiti, niti sam se mogao složiti s tim. Irci su puni ljubavi, poezije, smijeha, borbenosti, strasti, pjesama, svega. Kako bi takvi mogli plesati ovako, bez ikakvog izraza na licu, tu nešto nije u redu. I nitko mi nije mogao objasniti zašto to rade. I čim sam osvojio svjetsku titulu, prije toliko godina, prvo što sam učinio bilo je da sam raširio ruke i počeo glumiti i licem i tijelom. Htio sam napraviti spektakl, pripremiti ga za svjetsku pozornicu, kako bi svijet vidio što Irska zapravo jest", govori nam Flatley.

Koliko utjecaja na svijet je imao, pokazuje i epizoda Prijatelja, kada Ross pripremi kviz za Monicu i Rachel protiv Joeyja i Chandlera o tome koliko se dobro poznaju. "Prema Chandleru, koji ga fenomen prestraši do besvijesti", pitala je tada Ross, na što je Michael točno odgovorio da je riječ o Flatleyju. "Njegove noge miču se kao da su potpuno nezavisne od tijela!", rekao je zatim Chandler u toj epizodi. I zbilja, bilo je to nešto potpuno novo.

Način na koji su se njegove noge kretale, kao i ruke i sve ostalo - 35 udaraca u sekundi, to je bio Guinnessov rekord godinama. Pitali smo Flatleyja koliko mu je vremena trebalo da dosegne tu razinu. "Cijeli moj život. Doslovno cijeli život", odgovora sugovornik. Flatley na pozornici ne pleše već devet godina, zbog brojnih ozljeda, ali i borbe s rakom kojeg je preklani uspješno pobijedio. Ipak, i dalje je pogonsko gorivo spektakla koji uspijeva privlačiti i nove generacije.

Prava tajna uspjeha

TikTok videa traju 15 sekundi, nitko nema vremena za dva sata plesa pa smo pitali što misli kako društvene mreže mijenjaju način na koji nove generacije otkrivaju i zaljubljuju se u ples. "U pravu ste, o društvenim mrežama i rasponu pažnje, posebno kod mlađih ljudi. Naučeni su da nema vremena, da samo prebacuju na nešto sljedeće. Dakle, nemaju strpljenja, to mijenja način na koji sve funkcionira. Ali naš šou je i dalje rasprodan svugdje, ljudi su ovisni. Nedavno smo dali nagradu jednom paru iz Engleske koji su vidjeli show 250 puta", navodi Flatley.

"Imamo ogromnu listu ljudi koji su ga vidjeli preko sto puta. Kad pokušavam to sagledati - to je ples, to je vrlo emocionalna i dirljiva priča, to je spektakl, osvjetljenje je fantastično, ali je je motivirajuće i inspirativno. To je razlog zašto se ljudi vraćaju. Čini da se osjećate dobro u vezi sebe i života općenito. Da je vam osjećaj da nema toga što ne možete učiniti. To je prava tajna uspjeha 'Lord of the Dance', zato je najpopularniji plesni show na svijetu", zaključuje Flatley.