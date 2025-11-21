Čeka li ih hrvatski scenarij? Bili smo u Sofiji, gdje se polako širi strah od uvođenja eura

Dobro došli u Bugarsku, obećanu zemlju za... pa, kako stvari danas stoje, ni za koga. Osim možda za mlade iz Srbije, kako kaže umjetna inteligencija.

Jer, zamislite da živite u zemlji koja se stalno vuče po europskom statističkom dnu, hoćete po BDP-u, po plaćama, po kupovnoj moći, po kvaliteti života. E, to je bugarska svakodnevica već godinama. I evo, upravo i njima stiže Advent, ove godine će biti zadnji bez eura.

Da, Bugari su u situaciji u kojoj smo mi bili prije točno tri godine, broje zadnje dane sa starom valutom koju imaju već više od 140 godina, od 1880. Još samo 41 dan, do Nove godine. Nije im bilo teško preračunavati cijene kao nama s kunom, lev je gotovo točno upola slabiji od eura. Ali kako je bilo i kod nas, cijene se uoči uvođenja već mijenjaju.

Sofija jeftinija od Zagreba i Splita

Kako je kišni dan u Sofiji, došli smo prvo na najstariju tržnicu u gradu, kako bismo provjerili kako se kreću cijene onoga što ljudi najčešće kupuju. I bome, tu se o cijenama može i pregovarati s prodavačima, ali i bez toga ćete proći bolje nego na Dolcu ili splitskom Pazaru.

Zahvaljujući nešto višoj domaćoj proizvodnji, i nešto nižoj inflaciji u ovom trenutku, cijene na tržnicama su uglavnom 30 do 50 posto niže nego u Hrvatskoj, ali rastu već sada. Kilogram jabuka košta 1,80 €, to je skoro kao u Zagrebu, a sve cijene su već izražene u obje valute, dakle i u levima, 5 leva je kila ogromnog mladog luka, u eurima 2,55. Recimo, banane u Zagrebu koštaju otprilike 1,50 €, ovdje su 1,60 leva, dakle skoro duplo jeftinije, iako su iste one uvozne, kao u Zagrebu.

I kao i u Hrvatskoj u ovo vrijeme krajem 2022., glavna je priča koliko će sve koštati kad im s Novom godinom stigne euro. Ofelija ne želi ni razmišljati o tome, boji se da će biti puno gore, Margarita se ne boji, kaže da cijene rastu već sada, i prije eura. Simeon pak misli da će poskupjeti neke usluge, poput frizera ili taksija. A nitko od njih ne vjeruje da će zbog eura rasti plaće.

'Svi garantiraju da neće biti velikih razlika u cijenama'

I tako su Bugari umjereno pesimistični, sigurno je jedino da euro neće donijeti - pojeftinjenja. Na istom mjestu našli smo se s bugarskim kolegom Dobromirom Nikolovim, koji prati ekonomiju. On nam otkriva - nećete vjerovati - da i bugarski političari pričaju istu priču kao i hrvatski prije tri godine.

"Vlada, svi ministri, Narodna skupština, svi garantiraju da neće biti velikih razlika u cijenama. I znamo da je ista stvar bila i u Hrvatskoj, vidjeli smo vaše iskustvo, zato su svi u iščekivanju", kaže Nikolov.

Vidjeli su očito i političari da im takve, khm, garancije prolaze. Iako već rastu ne samo cijene hrane, nego i drugih životnih troškova. Recimo, da idete kupovati stan, gore biste prošli nego u ovo vrijeme lani. U Sofiji, kao i u drugim gradovima na Balkanu, i dalje dominira socijalistička arhitektura, ali su cijene prosječnog kvadrata 2.800 eura u centru grada, što nije puno jeftinije nego u Zagrebu. Samo u 2025. cijene kvadrata rasle su 16 posto.

Pritom, morate znati da, dok je prosječna plaća u Hrvatskoj gotovo tisuću i pol eura, Bugari u prosjeku zarađuju tek nešto više od tisuću eura. Ok, imaju najjeftiniji alkohol, duhan i obuću i odjeću u Europskoj uniji, ali već danas, u centru glavnog grada, neke kave s mlijekom ćete platiti i tri eura. Posljednji podaci govore da Bugarska ima najjeftinije hotele i restorane u Uniji, ali i miješana pizza već košta okruglih deset eura.

Pivo jeftinije, šopska skuplja

Kako je kiša stalno neumoljivo padala, otišli smo u jedan tipični tradicionalni bugarski restoran, star više od sto godina, kako bismo provjerili koliko u Sofiji košta jedan tipičan ručak ili večera. Za početak, uzeli smo šopsku salatu, koja je inače bugarski specijalitet, ako niste znali. Pozamašna porcija košta sedam i pol eura, tu je i domaći kruh, i velika čaša točene pive, samo tri eura, kako u restoranima, tako i u kafićima.

Šopska je, dakle, skuplja, pivo je jefitnije. A za glavno jelo, svinjetina s krumpirom, ono što Bugari najčešće naručuju, porcija je 16 eura, kolega snimatelj uzeo je Bansku kapamu, miješano meso s povrćem, 15 eura. Dakle, nešto jeftinije, ali ne pretjerano jeftinije nego ovako nešto u Zagrebu.

I tako, kad se podvuče crta i uzmu u obzir aktualne plaće, Sofija nije uopće onoliko jeftina koliko bi stranac očekivao. A kako smo već utvrdili, pojeftinjenja im sigurno ne slijede. Građani Sofije iščekuju Novu godinu kada više neće morati preračunavati leve u eure, sa strepnjom hoće li im trgovci i ugostitelji zaokruživati cijene na više i tako im život učiniti još skupljim.

S obzirom na hrvatska iskustva, na ograničavanje cijena i bojkote trgovina, možemo samo reći - sretno, Bugari!