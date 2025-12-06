Pijani bandit i zatvorenici na slobodi, a Djedica se priprema na najgore: 'Mooolim!?'

RTL Direkt poznat je, između ostalog, i po rubrici koja uvijek donosi nešto neočekivano, bizarno ili naprosto nesvakidašnje. Ako ste nekim čudom propustili Mojmirino čuveno "Mooolim?", prisjetite se čemu smo se sve mogli načuditi ovoga tjedna:

Neobičan video: Djed Mraz kreće na put s pancirkom

Do Božića je 20 dana, pa se u Finskoj Djed Mraz već sprema za taj važan dan. Ali ove godine iz Laponije na put ide s pancirkom. Mooolim!?

Djed Mraz s pancirkom je zapravo dio kampanje koja govori o ratovima, sukobima i nesigurnosti u kojoj mnogi danas žive.

Ni Djed Mraz ne bi ovih dana putovao sigurno kažu Finci. Zato su se odlučili na neobičan božićni video kojim poručuju: 'Pomozite nam da noć ostane tiha'.

Zatvorski bingo u Britaniji

A sad malo o britanskom zatvorskom sustavu. U posljednja tri tjedna čak 12 zatvorenika je slučajno pušteno iz zatvora, a 2 su još u bijegu.

Da stvar bude gora, nije ovo prva ovakva greška. Od travnja do listopada slučajno su pustili 91 zatvorenika.

Maskirani bandit odveden u sklonište na triježnjenje

Bilo je to u subotu, dan nakon crnog petka, kad je osoblje jedne trgovine pićima u američkoj državi Virginiji pomislilo: opljačkani smo. Boce su bile razbijene, viski razliven po podu, police razbacane.

A onda su u kupaonici pronašli drskog lopova, na podu pored zahodske školjke, ležao je osumničenik. Pijani rakun koji je pao u nesvijest.