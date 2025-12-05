Svi su ludi za paketomatima: 'Ne bi bilo dobro da to pretvorimo u anarhiju'

POSTALI SMO OVISNI /

Iz dnevnog boravka naručite čizme, jaknu ili slušalice. Za koji dan se spustite ispred kuće, i klik klik: paket vam je u rukama. Shopping je zahvaljujući njima potpuno drukčije iskustvo: do prije koju godinu nismo ni znali da paketomati postoje: danas nema gdje ih nema. U garažama, ispred zgrada, u trgovačkim centrima. A Hrvatska Pošta nam je otkrila: 15 posto prometa ide preko paketomata. Kako smo postali ovisni o paketomatima, pogledajte u prilogu.