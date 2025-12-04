O Halidu, baladama i 40 godina Crvene jabuke: 'Bio je poštenjak, jednostavan i pravo lice BIH'

Bilo je to prije dva tjedna u Zagrebu, Arena je gorila, svi su uglas s bendom pjevali svaku pjesmu od početka do kraja. Možda postoje već 40 godina, ali itekako su popularni. Vjetar se vezat ne može, Zovu nas ulice, Nekako s proljeća, Ima nešto od srca do srca - riječ je o Crvenoj Jabuci. Već desetljećima tvornici hitova, koja će 40 godina karijere proslaviti u 40 gradova. U Zagrebu su pjevali Miss Sarajevo, posvećenu gradovima stradalima u ratu, ali i Čardak Halida Bešlića.

Frontman legendarnog sarajevskog benda, Dražen Žerić Žera gostovao je u RTL Direktu.

Nije bilo loše u Areni?

Arena je bila bolja nego naša prva. Bili smo opušteniji. Ljudi su bili raspoloženiji. Lijepo je bilo za 40 godina tako da je i onaj koji nije išao dugo na koncert Jabuke došao taj dan. Koncert prekrasan i atmosfera za pamćenje.

Ima li nakon četrdeset godina neka pjesma da vam ide na živce, da si mislite - ajme valjda ne moram opet ovo pjevati?

Pjesme ne mogu ići na živce. Pa mi dugo sviramo koncerte. Opet su jedni rekli: 'Niste ovo svirali'. A koncert traje tri sata. Nikad ne možemo baš sve pjesme odsvirati. Možda ćemo jednom uzeti pet dana neki manji prostor pa svirati za baš prave fanove.

Vidjeli smo da ste svirali i Halidu Bešliću u čast. Lijepo ste rekli da je ostavio glazbeno bogatstvo i neizbrisivu dobrotu. Dobro ste ga poznavali?

Prvo smo bili prijatelji veliki, drugo suradnici u muzici i u životu. On je primjer čovjeka kakav bih ja želio da su svi ljudi ili većina nas. Dakle, da uvijek želiš svima dobro, da si topao. i pun ljubavi prema svima. Njemu je bio uvijek problem reći nekome ne, a znao je da mu nije dobro. Bio je poštenjak, pravo lice Bosne i Hercegovine, one pune duše i srca što su prepoznali ljudi od Makedonije i Slovenije. I mene je Zagreb iznenadio. Meni je srce bilo puno jer živim u Zagrebu 40 godina, još kad smo Kemal Monteno i ja doselili u Zagreb... Baš hvala puno ljudima iz Zagreba.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Najnevjerojatnije je bilo u danima nakon njegove smrti, koliko se ljudi javilo s nevjerojatnim pričama, kako im je on pomogao?

Bio je tako jednostavan. Kad telefon zvoni, ako netko zove tog njegovog tamo, e treba krava da se kupi, riješit ćemo kravu. Najbanalnije stvari rješava u sekundi. Ja ne znam da postoji čovjek kome nije povukao.

Prošli put kad ste bili kod mene. Pričali smo malo o starkama. Rekli ste da imate 500-600 pari. Opet ste ovdje u svijetlo rozima. Je li opsesija prestala?

Pa neće prestati. Mislim, ja bih možda htio prestati, ali ne mogu se povući. Sad ako obučem nešto drugo... Jutros sam imao Uggsice, taman naručio nove. Gdje su starke, kiša, blato, tako da opet, vidiš, moram.

Na čijem ste koncertu zadnje bili?

Joj, ne znam kad sam zadnji put bio, ali to je stvarno davno nešto. Nije što ja neću da idem na koncerte, nego uvijek sam zauzet. Bio sam sa svojim basistom davno u Domu sportova na Joe Cocker. To je baš bilo OK.

Što slušate? Slušate li ovu trenutno suvremenu muziku, nešto starije? Što vam je sviralo u autu?

Meni svira sve. Dakle, ja slušam sve što je normalno, nema veze koji je žanr. Ako je pjesma pjesma, u bilo kojem obliku.

Što je onda nenormalno? To je pravo pitanje pjevača?

Da ljudi sviraju, da nije kompjuter, znači elektronika. Ja sam inače pobornik stvari koje su rukom, srcem i očima da vidiš i osjetiš, a ne da ti netko crta virtualno ljubavi, pravi ručak virtualno i tako dalje.

Radili su istraživanje i otkrili da većina ljudi uopće ne može razaznati kad je glazbu radila umjetna inteligencija, a kad čovjek.

Danas dobivam dosta primjera kad naprave ljudi tekst, pa vidim zašto neki krugovi koji su banalni... Dakle, prepozna se ipak.

Četrdeset godina ste na sceni. Gdje ste prvi put nastupali kao frontmen?

Pa ja sam postao pjevač kad smo izgubili 20 članova i mi smo tada trebali imati pauzu koja prirodna. Ploča je izašla u spomen dvojici ljudi. A onda kad se to prodali, bez ovog današnjeg PR-a... Tad su postojala samo pisma, romantika. I onda se krenulo '78. da se radi standardno. Prvi put sam pjevao u Splitu na pijaci, znam da je i Gibo bio.

U redakciji smo danas slušali Crvenu jabuku i krenuli smo komentirati - koliko je bilo dečkiju koji su 'barili cure' i izveli ih na Crvenu jabuku?

Bendovi i pjevači su tu da može da se poveže ljubav među ljudima. To je dobro, a nije dobro kad muzika razdvaja ljude. Prosidbi na pozornici, toga ima danas.

Kako vam je na pozornici, je li vam nešto problem? Zapušete li se, kako vam je s glasom?

Nemam ja problema, imam ja taj fol sarajevski što je mene Kemo naučio. Dogodi se još uvijek da u tekstovima ili poneki stih (promašim, op.a.).

Idete li često u Sarajevo?

Imam tamo par prijatelja, moram otići pa se vratim ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Severina zagrmjela iz krcate Arene: 'Kukavice prijete našoj djeci, ali obranit ćemo se!'