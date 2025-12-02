Seka Aleksić po prvi put stiže u Arenu Zagreb: Najavljuje neviđen spektakl
Seka Aleksić 6. studenoga sljedeće godine, prvi će put nastupiti u Areni Zagreb, gdje će održati svoj najveći koncert pred hrvatskom publikom, što je već izazvalo uzbuđenje među obožavateljima
Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Seka Aleksić (44), po prvi će put održati samostalni koncert u zagrebačkoj Areni i to 6. studenog 2026. godine, u sklopu nove turneje „Ne daj se kraljice“. Vijest je objavljena u suradnji s Extra FM-om, a na društvenim mrežama odjeknula je poput bombe, prikupivši milijune pregleda i lavinu oduševljenih reakcija.
Na službenom Instagram profilu Extra FM-a objavljen je upečatljiv promotivni plakat koji najavljuje veliki spektakl, naglašavajući da „kraljica stiže“ proslaviti više od dva desetljeća impresivne karijere. Upravo toliko vremena Seka ispisuje glazbenu povijest regije - od hitova koji su obilježili noćni život poput „Aspirin“, „Crno i zlatno“, „Kraljica“ i „Crveni ruž“, do snažnih balada „Poslednji let“ i „Rođena s vukovima“. Nije stoga čudo da je objava koncerta izazvala pravu malu euforiju među obožavateljima.
„Na moje veliko zadovoljstvo, najavljujem svoj prvi samostalni koncert u Areni Zagreb. Otkrila je i kako su već teaseri snimani u tramvajima i na Glavnom kolodvoru postali viralni: „Ljudi su bili divni, prekidali su snimanje da se fotografiramo. Iz Zagreba nosim predivne uspomene i osjećala sam se božanstveno tijekom snimanja.“
Već tada mnogi su naslućivali o čemu je riječ, a sada, kada je koncert službeno potvrđen, sreći nema kraja. Komentari ispod objava ispunjeni su uzbuđenjem, porukama podrške i najavama dolazaka iz cijele Hrvatske, pa čak i iz susjednih gradova. Neki fanovi već planiraju proslaviti i osobne obljetnice upravo na ovom koncertu.
Najambiciozniji projekt u karijeri
Seka najavljuje da će zagrebačka Arena biti domaćin njenog najambicioznijeg projekta dosad, produkcijski bogatog spektakla s raskošnom scenografijom, moćnim vizualnim efektima i upečatljivim kostimima. „Sve ideje imam u glavi, ali sada krećemo u realizaciju. Čast mi je prirediti spektakl u Zagrebu. Ovakvi koncerti prilika su da izvodim i pjesme koje inače ne pjevam često. Publici ću čak dati mogućnost da bira dio repertoara“, otkriva.
Uoči koncerta izdat će i nove pjesme, a posljednji dio albuma „Trilogy“ izlazi 31. prosinca, nakon čega ulazi u studio s Rastom, pa bi do dana nastupa trebao biti gotov i potpuno novi album.
Nema sumnje da će prvi Sekin nastup u Areni Zagreb biti jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja godine. Sudeći po reakcijama publike, pjevačicu čeka prepunjena dvorana i večer za pamćenje.
POGLEDAJTE VIDEO: Euforija popusta, realnost prijevare: Naručila slušni aparat, stigao joj stalak za selotejp