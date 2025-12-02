Seka Aleksić po prvi put stiže u Arenu Zagreb: Najavljuje neviđen spektakl

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Seka Aleksić (44), po prvi će put održati samostalni koncert u zagrebačkoj Areni i to 6. studenog 2026. godine, u sklopu nove turneje „Ne daj se kraljice“. Vijest je objavljena u suradnji s Extra FM-om, a na društvenim mrežama odjeknula je poput bombe, prikupivši milijune pregleda i lavinu oduševljenih reakcija.

Na službenom Instagram profilu Extra FM-a objavljen je upečatljiv promotivni plakat koji najavljuje veliki spektakl, naglašavajući da „kraljica stiže“ proslaviti više od dva desetljeća impresivne karijere. Upravo toliko vremena Seka ispisuje glazbenu povijest regije - od hitova koji su obilježili noćni život poput „Aspirin“, „Crno i zlatno“, „Kraljica“ i „Crveni ruž“, do snažnih balada „Poslednji let“ i „Rođena s vukovima“. Nije stoga čudo da je objava koncerta izazvala pravu malu euforiju među obožavateljima.

„Na moje veliko zadovoljstvo, najavljujem svoj prvi samostalni koncert u Areni Zagreb. Otkrila je i kako su već teaseri snimani u tramvajima i na Glavnom kolodvoru postali viralni: „Ljudi su bili divni, prekidali su snimanje da se fotografiramo. Iz Zagreba nosim predivne uspomene i osjećala sam se božanstveno tijekom snimanja.“

Već tada mnogi su naslućivali o čemu je riječ, a sada, kada je koncert službeno potvrđen, sreći nema kraja. Komentari ispod objava ispunjeni su uzbuđenjem, porukama podrške i najavama dolazaka iz cijele Hrvatske, pa čak i iz susjednih gradova. Neki fanovi već planiraju proslaviti i osobne obljetnice upravo na ovom koncertu.

Najambiciozniji projekt u karijeri

Seka najavljuje da će zagrebačka Arena biti domaćin njenog najambicioznijeg projekta dosad, produkcijski bogatog spektakla s raskošnom scenografijom, moćnim vizualnim efektima i upečatljivim kostimima. „Sve ideje imam u glavi, ali sada krećemo u realizaciju. Čast mi je prirediti spektakl u Zagrebu. Ovakvi koncerti prilika su da izvodim i pjesme koje inače ne pjevam često. Publici ću čak dati mogućnost da bira dio repertoara“, otkriva.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uoči koncerta izdat će i nove pjesme, a posljednji dio albuma „Trilogy“ izlazi 31. prosinca, nakon čega ulazi u studio s Rastom, pa bi do dana nastupa trebao biti gotov i potpuno novi album.

Nema sumnje da će prvi Sekin nastup u Areni Zagreb biti jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja godine. Sudeći po reakcijama publike, pjevačicu čeka prepunjena dvorana i večer za pamćenje.

POGLEDAJTE VIDEO: Euforija popusta, realnost prijevare: Naručila slušni aparat, stigao joj stalak za selotejp