Direkt objavio kalendar spajanja blagdana: Samo su četiri loše vijesti

NIje kao 2025., ali i 2026. godina bit će povoljna za prakticiriranje omiljenog nacionalnog sporta: spajanja blagdana. Kako uz najmanje godišnjeg, do najviše neradnih dana, to je strast koja je mnogima zajednička, pa da vidimo. Tjelovo i Uskrsni ponedjeljak nismo računali, to su standardno četvrtak i ponedjeljak. Imamo samo četiri loše vijesti: a to je da Dan državnosti, Velika Gospa, Svi Sveti i Štefanje padaju preko vikenda. Idemo sad na dobre vijesti.

Nova godina pada u četvrtak. Odlično za vikend od 4 dana.

Sveta Tri Kralja su u utorak, dakle ako uzmete godišnji u ponedjeljak: uz jedan dan godišnjeg eto vam 4 dana.

Praznik rada je u petak. Tri dana vikenda kaching.

Dan antifašističke borbe, premda se čini da u ovoj državi to više nitko ne slavi, ponedjeljak. Dakle tri dana vikenda. Kačing.

Dan pobjede je usred tjedna, 5. kolovoza.

Dan sjećanja, 18. studenog je usred tjedna. Srijeda.

Božić petak.

A kako strast prema spajanju objašnjava psihiologinja, pogledajte u videu.