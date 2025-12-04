Direkt objavio kalendar spajanja blagdana: Samo su četiri loše vijesti
NIje kao 2025., ali i 2026. godina bit će povoljna za prakticiriranje omiljenog nacionalnog sporta: spajanja blagdana. Kako uz najmanje godišnjeg, do najviše neradnih dana, to je strast koja je mnogima zajednička, pa da vidimo. Tjelovo i Uskrsni ponedjeljak nismo računali, to su standardno četvrtak i ponedjeljak. Imamo samo četiri loše vijesti: a to je da Dan državnosti, Velika Gospa, Svi Sveti i Štefanje padaju preko vikenda. Idemo sad na dobre vijesti.
Nova godina pada u četvrtak. Odlično za vikend od 4 dana.
Sveta Tri Kralja su u utorak, dakle ako uzmete godišnji u ponedjeljak: uz jedan dan godišnjeg eto vam 4 dana.
Praznik rada je u petak. Tri dana vikenda kaching.
Dan antifašističke borbe, premda se čini da u ovoj državi to više nitko ne slavi, ponedjeljak. Dakle tri dana vikenda. Kačing.
Dan pobjede je usred tjedna, 5. kolovoza.
Dan sjećanja, 18. studenog je usred tjedna. Srijeda.
Božić petak.
A kako strast prema spajanju objašnjava psihiologinja, pogledajte u videu.