Pametni traktori oduševili Hrvate, evo koliko koštaju: 'Upišete koordinate, a on sam krene'

POMOĆ USKORO STIŽE /
Iza kulisa divne humanitarne akcije: 'U kompleksnom okruženju osjećaju da su prvenstveno ljudi'
Izložbeni paviljoni zagrebačkog velesajma opet vrve izlagačima! I to ne bilo kakvim - otvoren je peti CroAgro, sajam poljoprivrede i hrane na kojem sudjeluje 360 izlagača iz 27 zemalja.
Veličinom, snagom i dizajnom ipak na sajmu dominiraju gigantski pametni traktori s navigacijskim sustavima.
Skupocjena suvremena tehnologija divovske mehanizacije izazvala je veliko zanimanje domaćih poljoprivrednika.
Jedan pametni traktor, kojeg smo detaljno pokazali u videu, košta 290 tisuća eura i ima 420 konja. Posebnost je sljedeća - upišete koordinate za oranje, on sam krene, a vi možete slati mail ili malo odspavati.
Razgovarali smo s Damirom Pavlekom, rukovoditeljem sajma.
U videu pogledajte što nam je sve rekao