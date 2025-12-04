FREEMAIL
NOVO DOBA POLJOPRIVREDE /

Pametni traktori oduševili Hrvate, evo koliko koštaju: 'Upišete koordinate, a on sam krene'

Izložbeni paviljoni zagrebačkog velesajma opet vrve izlagačima! I to ne bilo kakvim - otvoren je peti CroAgro, sajam poljoprivrede i hrane na kojem sudjeluje 360 izlagača iz 27 zemalja.

Veličinom, snagom i dizajnom ipak na sajmu dominiraju gigantski pametni traktori s navigacijskim sustavima. 

Skupocjena suvremena tehnologija divovske mehanizacije izazvala je veliko zanimanje domaćih poljoprivrednika. 

Pazite što sve može

Jedan pametni traktor, kojeg smo detaljno pokazali u videu, košta 290 tisuća eura i ima 420 konja. Posebnost je sljedeća - upišete koordinate za oranje, on sam krene, a vi možete slati mail ili malo odspavati. 

Razgovarali smo s Damirom Pavlekom, rukovoditeljem sajma.

U videu pogledajte što nam je sve rekao 

4.12.2025.
20:52
Boris Mišević
TraktorZagrebPoljoprivreda
