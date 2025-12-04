FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'DONIRAJ KOLIKO MOŽEŠ' /

Otočani u divnoj akciji: Prikupili tisuće kila hrane i potrepština za potrebite obitelji

Dva paketa i dio prikupljenog novca će ići dvjema virskim potrebitim obiteljima, a sve ostalo šalju van otoka

4.12.2025.
20:51
Maja Mahovlić
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrana i higijenske potrepštine svakodnevno pristižu u dvoranu virskog župnog dvora gdje je u tijeku tradicionalna božićna humanitarna akcija "Doniraj koliko možeš". Najveća je to humanitarna akcija na zadarskom području koja će i ove godine razveseliti korisnike Pučke kuhinje i Socijalne samoposluge.

Veliki paket s donacijom virskih ribolovaca volonterke će brzo sortirati. Humanitarna akcija traje do nedjelje i zalihe hrane i higijenskih potrepština se pune sve brže.

"Zajedništvo tu uvijek postoji. U tim zimskim mjesecima mi koji se bavimo turizmom i sve takvo nešto gdje se skoro pa i ne vidimo ljeti, ovo nas skupi u tako neku grupu kompaktnu gdje pokažemo da nekome eto možemo dati i nešto malo više", poručuje Viranka Elizabeta Fumić.

Dva paketa i dio prikupljenog novca će ići dvjema virskim potrebitim obiteljima, a sve ostalo šalju van otoka.

"Ostali novac ide za pet obitelji u Otočcu kojima idemo evo šestu godinu za redom. Sudjeluje svaku godinu oko 200 obitelji, skupimo oko 6 tisuća kila hrane i higijenskih potrepština i novčanih donacija oko 5 tisuća eura", pojašnjava predsjednik Udruge dobrovoljnih darivatelja krvi Vir Goran Vicković, a načelnik Općine Vir Marino Radović je ponosan na sumještane: 

"Upravo ta činjenica me veseli i kao načelnika, ali i kao čovjeka koji pripada ovoj zajednici da je upravo 200 obitelji osjetilo da je njihova pomoć jako bitna i da u današnjem okruženju kompleksnom i dinamičnom da osjećaju potrebu da su prvenstveno ljudi."

U moru prikupljenih stvari najviše je osnovnih životnih namirnica i potrepština, ali nađe se uvijek nešto i da se razvesele najmlađi članovi potrebitih obitelji.

"Ovdje se skuplja sve što nije pokvarljivo – mlijeko, brašno, šećer, tjestenina, higijenske potrepštine. Nosu i za dječicu malu, čokolade, bombone i čokolina, ono baš dječje stvari", pokazuje volonterka Vojna Kapović.

Najveći dio prikupljenog odlazi u Zadar. Tamo će donirane namirnice razveseliti sve one koje Caritas redovito pomaže. U Socijalnoj samoposluzi onda formiraju ujednačene pakete, a poneke namirnice, poput manjih količina domaćeg maslinova ulja odlaze u Pučku kuhinju gdje će dobro doći kod pripreme obroka.

"Naša Pučka kuhinja kuha svaki dan 200 obroka. Mi to kupujemo svakodnevno svježe namirnice, a u Socijalnoj samoposluzi jednom tjedno se dijeli za te obitelji kojih imamo 500. Jednom mjesečno oni dolaze i dobivaju taj paket hrane i normalno da ove donacije usreće naše potrebite sugrađane da i njima Božić bude topliji i ljepši", poručuje voditeljica Socijalne samoposluge Caritasa Zadarske nadbiskupije Zdenka Cvitkušić.

Vrata Socijalne samoposluge svakodnevno su otvorena potrebitima, ali i onima koji žele donijeti makar i malu donaciju jer je onima koji se nalaze u teškim životnim prilikama i to značajno.

VirHumanitarna Akcija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'DONIRAJ KOLIKO MOŽEŠ' /
Otočani u divnoj akciji: Prikupili tisuće kila hrane i potrepština za potrebite obitelji