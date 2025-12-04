Otočani u divnoj akciji: Prikupili tisuće kila hrane i potrepština za potrebite obitelji

Hrana i higijenske potrepštine svakodnevno pristižu u dvoranu virskog župnog dvora gdje je u tijeku tradicionalna božićna humanitarna akcija "Doniraj koliko možeš". Najveća je to humanitarna akcija na zadarskom području koja će i ove godine razveseliti korisnike Pučke kuhinje i Socijalne samoposluge.

Veliki paket s donacijom virskih ribolovaca volonterke će brzo sortirati. Humanitarna akcija traje do nedjelje i zalihe hrane i higijenskih potrepština se pune sve brže.

"Zajedništvo tu uvijek postoji. U tim zimskim mjesecima mi koji se bavimo turizmom i sve takvo nešto gdje se skoro pa i ne vidimo ljeti, ovo nas skupi u tako neku grupu kompaktnu gdje pokažemo da nekome eto možemo dati i nešto malo više", poručuje Viranka Elizabeta Fumić.

Dva paketa i dio prikupljenog novca će ići dvjema virskim potrebitim obiteljima, a sve ostalo šalju van otoka.

"Ostali novac ide za pet obitelji u Otočcu kojima idemo evo šestu godinu za redom. Sudjeluje svaku godinu oko 200 obitelji, skupimo oko 6 tisuća kila hrane i higijenskih potrepština i novčanih donacija oko 5 tisuća eura", pojašnjava predsjednik Udruge dobrovoljnih darivatelja krvi Vir Goran Vicković, a načelnik Općine Vir Marino Radović je ponosan na sumještane:

"Upravo ta činjenica me veseli i kao načelnika, ali i kao čovjeka koji pripada ovoj zajednici da je upravo 200 obitelji osjetilo da je njihova pomoć jako bitna i da u današnjem okruženju kompleksnom i dinamičnom da osjećaju potrebu da su prvenstveno ljudi."

U moru prikupljenih stvari najviše je osnovnih životnih namirnica i potrepština, ali nađe se uvijek nešto i da se razvesele najmlađi članovi potrebitih obitelji.

"Ovdje se skuplja sve što nije pokvarljivo – mlijeko, brašno, šećer, tjestenina, higijenske potrepštine. Nosu i za dječicu malu, čokolade, bombone i čokolina, ono baš dječje stvari", pokazuje volonterka Vojna Kapović.

Najveći dio prikupljenog odlazi u Zadar. Tamo će donirane namirnice razveseliti sve one koje Caritas redovito pomaže. U Socijalnoj samoposluzi onda formiraju ujednačene pakete, a poneke namirnice, poput manjih količina domaćeg maslinova ulja odlaze u Pučku kuhinju gdje će dobro doći kod pripreme obroka.

"Naša Pučka kuhinja kuha svaki dan 200 obroka. Mi to kupujemo svakodnevno svježe namirnice, a u Socijalnoj samoposluzi jednom tjedno se dijeli za te obitelji kojih imamo 500. Jednom mjesečno oni dolaze i dobivaju taj paket hrane i normalno da ove donacije usreće naše potrebite sugrađane da i njima Božić bude topliji i ljepši", poručuje voditeljica Socijalne samoposluge Caritasa Zadarske nadbiskupije Zdenka Cvitkušić.

Vrata Socijalne samoposluge svakodnevno su otvorena potrebitima, ali i onima koji žele donijeti makar i malu donaciju jer je onima koji se nalaze u teškim životnim prilikama i to značajno.