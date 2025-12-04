FREEMAIL
ŠOK U SPLITU /

Tinejdžer koji je napao policajca u Splitu prijetio je vlastitoj obitelji

Šokantan napad na policajca u Splitu. Tinejdžer ga je sinoć više puta izbo nožem. 59-godišnjak je u komi i liječnici mu se u splitskoj bolnici bore za život. A 18-godišnjak? Prije napada je prijetio i vlastitoj obitelji.

U rukama je policije, a RTL Danas donosi detalje i okolnosti napada. Na području Bilica susjedi ozlijeđenog pitaju se zašto se to baš njemu dogodilo.

"To je pravi čovjek. Najbolji tu na Bilicama. Radnik, težak. Lako to što je policajac nego je čovjek fenomenalan...", rekao je Ivan, Split. 

4.12.2025.
19:13
danas.hr
SplitNapadPolicajac
