Je li se mogao spriječiti napad na policajca? Stručnjak ukazao na četiri ključna pitanja

Šokantan napad na policajca u Splitu. Tinejdžer ga je sinoć više puta izbo nožem. Pedesetdevetogodišnjak je u komi i liječnici mu se u splitskoj bolnici bore za život. A 18-godišnjak je prije napada prijetio i vlastitoj obitelji. Neslužbeno doznajemo kako je uhićeni 18-godišnjak primljen na Odjel psihijatrije splitske bolnice.

Slučaj prati reporterka RTL-a Danas Sara Jurica koja je u Splitu razgovarala sa stručnjakom za sigurnost Tonćijem Prodanom.

Je li se mogao napad spriječiti?

To je teško ukazati. U ovom kriminalističkom istraživanju treba postaviti nekoliko verzija, pitanje je kakav je odnos žrtve i počinitelja, jesu li se poznavali, ima li napadač mentalne poteškoće ili je bio pod utjecajem tableta ili opijata. To je teško reći na početku.

Svjedočimo sve češćim napadima na policajce. Zašto su postali meta?

Najbolje to usporediti s Europom i svijetom. Mislim da je takvih djela u Hrvatskoj i dalje malo u usporedbi s drugim državama, misli da to nije zabrinjavajuće u odnosu na ukupnu populaciju i ukupan broj kaznenih djela. Uvijek je grubo kad se dogodi napad na službenu osobu, to je i posebno kazneno djelo, a posebno kada ima ovako teške posljedice.

Kakva je situacija po pitanju sigurnosti u Splitu, trebaju li se građani brinuti?

Ne trebaju, ovakve se stvari događaju svugdje u svijetu i ostatku Hrvatske, nasreću rijetko. Građani mogu biti mirni, vjerujem da je ovo pojedinačni slučaj i da će policija to brzo riješiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Tinejdžer koji je napao policajca u Splitu prijetio je vlastitoj obitelji