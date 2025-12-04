Hrvatski stručnjak progovorio o drami oko Eurosonga: 'Proučavao sam povijest i ovo mogu reći'

BOJKOT ZBOG IZRAELA? /

Hoće li Izrael zbog Gaze, ali i političkog lobiranja biti izbačen s Eurosonga? O je cijeli dan trajala rasprava članova Europske radiodifuzne unije. Dio zemalja ne želi sudjelovati ako se Izrael ne izbaci, dio ako se toj zemlji zabrani natjecanje.

Izraelu se ne zamjera samo način vođenja rata u Gazi nego i političko uplitanje u glasanje na Eurosongu. Zbog toga su organizatori promijenili pravila glasanja. Je li to dovoljno ili dio zemalja i dalje žele da se glasa o izbacivanju Izraela - o tome se danas već satima odlučuje.

Razgovarali smo sa stručnjakom

Nije ovo ništa novo, politika je sastavni dio Eurosonga od njegovih početaka - smatra povjesničar, stručnjak za Eurosong i autor knjige o Eurosongu Dean Vuletić.

'Toga je uvijek bilo. Ja sam istraživao cijelu povijest Eurovizije i mogu vam reći da je 1956. godine na prvoj Euroviziji Zapadna Njemačka poslala jednog pjevača koji je poslao jednu snažnu poruku. Zapravo njegova biografija je poslala snažnu poruku. On je bio Židov i on je preživio holokaust', navodi Vuletić

Neke zemlje još nisu zauzele čvrst stav. Bojkot Eurosonga, ako bude nastupao Izrael, razmatraju I Belgija i Finska i Švedska. A Hrvatska? 'Hrvatska televizija se nije izjasnila da bi bojkotirala Euroviziju tako da izgleda da je Hrvatska za to da Izrael i dalje pjeva na Euroviziji', kaže Vuletić

