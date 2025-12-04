FREEMAIL
U TIJEKU VELIKA RASPRAVA /

Što će odlučiti oko Izraela: Treba li miješati politiku i Eurosong?

Što će odlučiti oko Izraela: Treba li miješati politiku i Eurosong?
Foto:

Irska, Španjolska, Slovenija i Nizozemska već su objavile da neće sudjelovati ako Izrael bude nastupao dok je Njemačka odlučila izići s natjecanja ukoliko Izrael ne bude nastupao

4.12.2025.
13:48
RTL Danas
Hoće li, zbog načina na koji je njihova vlada vodila rat u Gazi, Izrael biti izbačen s Eurosonga?!  U ovim trenucima o tome u Ženevi raspravljaju članovi Europske radiodifuzne unije (EBU).

Pitanje je to koje je koje je podijelilo zemlje koje sudjeluju na natjecanju. Irska, Španjolska, Slovenija i Nizozemska već su objavile da neće sudjelovati ako Izrael bude nastupao dok je Njemačka odlučila izići s natjecanja ukoliko Izrael ne bude nastupao. Osim ove rasprave, danas će se odlučivati i pooštravanju glasanja kako bi ograničili utjecaj politike na rezultate. 

O temi o kojoj se žestoko raspravlja pitamo i vas:  "Treba li miješati politiku i Eurosong?

Svoje komentare pišite na Facebook stranici Net.hr, a neke od njih objavit ćemo u RTL-u Danas u 16.30 sati.

IzraelEurosongEuropska Radiodifuzna UnijaEbu
