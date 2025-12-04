Što će odlučiti oko Izraela: Treba li miješati politiku i Eurosong?

Hoće li, zbog načina na koji je njihova vlada vodila rat u Gazi, Izrael biti izbačen s Eurosonga?! U ovim trenucima o tome u Ženevi raspravljaju članovi Europske radiodifuzne unije (EBU).

Pitanje je to koje je koje je podijelilo zemlje koje sudjeluju na natjecanju. Irska, Španjolska, Slovenija i Nizozemska već su objavile da neće sudjelovati ako Izrael bude nastupao dok je Njemačka odlučila izići s natjecanja ukoliko Izrael ne bude nastupao. Osim ove rasprave, danas će se odlučivati i pooštravanju glasanja kako bi ograničili utjecaj politike na rezultate.

O temi o kojoj se žestoko raspravlja pitamo i vas: "Treba li miješati politiku i Eurosong?

