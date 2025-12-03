'Zašto ja plaćam cijenu? Govore mi: Gle majku mudžahedinsku, goni se, hoćemo te prebit, ubijate naše ljude'

Pojedinci su širili laži o “islamskom teroristu, Afganistancu i stranom radniku” kojem je zasmetao križ oko vrata časne sestre, pa ju je izboo nožem uz vjerske povike. To se nikada nije dogodilo, ali na temelju te izmišljotine eskalirala je mržnja prema svima koji nemaju “dovoljno bijelu” kožu. U Direktu je jučer govorio Hassan Haidar Diab, hrvatski novinar koji u Hrvatskoj živi 46 godina, a kojem sada balavci na cesti psuju mudžahedinsku majku. Hrvatska je njegova domovina, a ovo su komentari koji su uslijedili: “Nije ti to tvoja domovina”, “terorist Hezbolaha”, “Gubi se u Libanon”, “Idi u Kabul”, “Vrati se u Siriju”, “Hrvatska je bijela država”.

Novinar Večernjeg lista, ratni reporter i analitičar Hassan Haidar Diab bio je gost Mojmire Pastorčić u RTL Direktu.

Što si to doživio u Zagrebu proteklih dana?

Živim na području Velike Gorice i incidenata nema. Tamo su zaista ljudi posebni i moram priznati da sam šokiran njihovom ljubaznošću prema meni. Izbjegavam doći u Zagreb već jako dugo vremena jer uvijek dolazi do nekih ekscesa. Prolaziš, pa ti netko dobaci: Turčin, Arap...Ali ne u mirnom tonu. Par puta žena mi je rekla: Jesi čuo šta ti je ovaj rekao. Kažem: Pusti, šta ćemo odgovoriti.

Ali ovo što se dogodilo nakon priče s časnom sestrom. I ovi huškači, neki novinari i neki političari.. Ne bih rekao novinari, to su kvazi novinari koji nemaju veze s novinarstvom. Oni nemaju veze s novinarstvom. Oni da imaju veze s novinarstvom pazili bi na svaku rečenicu. A da ne pričamo o političarima koji su u svojim selima izgubili izbore zato što su gradili svoju kampanju na mržnji prema Arapima, prema migrantima.

Što ti se dogodilo neki dan?

Pa ne samo jedan put. Strana veleposlanstva su imala domjenke i ja sam otišao. I kad god prolaziš Trgom bana Jelačića, odmah spominju majku mudžahedinsku, evo ga, goni se, hoćemo li ti prebiti, razvaliti? Hoćemo ti ovo? Šta ti još radiš tu? Gubi se odavde, ubijate naše ljude. Vi ste mrzitelji kršćana. Ajmo da vidimo što? Ajde, ako se frajer vrati da se tučemo itd.

I to je eskaliralo sad, nakon ovog slučaja s časnom sestrom?

Ovo što su napravili neki kvazi novinari i neki propali političari - ja sam siguran takvi, oprostite na izrazu, primitivci i mentalno zaostali ljudi neće više nikada vidjeti Hrvatskog sabora. Oni što su sad napravili - nemaju pojma jer nisu njihova djeca, rođaci tamne puti i ne pripadaju drugoj vjeri i drugoj etničkoj skupini. Makar ja mogu ti garantirati i mogu se kladiti da sam ja veći Hrvat od ovih svih.

Ja ću biti toliko slobodan, možda i arogantan i bahat. Stavit ću ove hrpe tzv. kvazi novinara i političare na jednu stranu. Ja ću biti na drugoj strani i ajmo vidjeti frajeri tko je što učinio za ovu državu. Hajde, šta ste vi učinili za državu, a što sam ja učinio? Ja sam u svojoj karijeri bio u 50 - ak zemlja svijeta na predavanjima i na konferencijama predstavljao hrvatsku državu. Hrvatska zastava je vijorila, hrvatska država intonirana a ispred mene, piše: Hasan Haider Diab, hrvatski novinar.

Kad sam napravio 2017. intervju sa Bašarom Al Asadom čak 187 zemalja je prenijelo taj intervju. Nitko nije rekao taj libanonski klošar. Nitko nije rekao taj terorist, taj mudžahedin, nego su svi govorili s ponosom jer taj intervju koji sam ja napravio nitko nije napravio.

Christiane Amanpour ispred Bijele kuće stoji i čita intervju. Kaže: To je napravio Hassan Haider Diab, hrvatski novinar za hrvatske dnevne novine. A šta su ovi napravili? Samo nam rade štetu.

Je li te šokirala ova količina mržnje i na društvenim mrežama?

Iskreno, ne. Znam primitivaca koji sjede u kladionici ili birtiji i pišu te gluposti. Ali što se dogodilo kad ste dogodilo to s časnom sestrom? Kao glavni problem bio je bio križ. Znači, ti kažeš da su ti muslimani i Arapi htjeli ubiti časnu sestru zbog toga. Sad ću reći, direktno: I da je istina da migrant pokušava ubiti časnu sestru - zar moram ja i mnogi Arapi i muslimani koji žive u Hrvatskoj i koji je smatraju domovinom platiti cijenu? Terorizam kao i kriminal ima ime i prezime. Ali oni i dalje huškaju. Ovi veliki Hrvati. Kakva će to biti reakcija u svijetu? Ne razmišljaju glavom, puni su mržnje. Sram ih može biti.

Tko je kriv za ovo?

Ne bih rekao država jer vi ne možete odgajati ljude. Rekao bih politička klima u Hrvatskoj. Vi danas ne educirate ljude. Čitam danas, kao možda će biti prekršajno kažnjeni. A znaš li šta je kad bude prekršajno? To će proći...

Evo primjer. Ja hodam centrom Zagreba i čovjek koji je pročitao takvo što i malo je mentalno labilan, radikalan po uvjerenju i ima nož - hoće li osvetiti časnu sestru?

Kako se osjećaš? Je l' te strah?

Gledaj, a čega ću se bojati. Ja sam fajter. Šta ću ja strahovati od ovih primitivaca, zašto bi strahovao? Ali me to izuzetno ljuti i tužan sam i razočaran. Nakon 46 godina da ti to netko kaže. I to balavci koji su još na majkinoj sisi. Da on meni kaže: Vrati se mudžahedinu jedan.

Istraživanja pokazuju da je velik broj ljudi protiv stranih radnika. Misliš da je sada i protiv njih usmjerena ta mržnja?

Ja sam javna osoba i rekao sam šta mi se dogodilo. Jadni ovi koju furaju bicikle 24 sata i rade za mizeriju. Tko uopće pita za njih, tko će njih slušati. Ovi primitivci koji vrijeđaju ni ne znaju koje su vjere Nepalci i Indijci. Kao došli muslimani okupirati Zagreb, bit će to sve Islamska država. Ma šta ti pričaš? A masa kao masa - ide. Kao ovce. Ja imam izuzetno dobre odnose s Katoličkom crkvom, cijene me i poštuju. Za vrijeme rata u Iraku i Siriji jedini koji je branio kršćane bio sam ja, jedini pisao tekstove...

Je li nekad prije bilo problematično što si drukčije boje kože?

Kad je bio napad na Blizance 2001. godine ja nisam smio više ići ulicom. Toliko je bilo mržnje prema meni, ali ne prema meni nego prema Arapima. Pa nisam ja rušio WTC Centar. I kad je bila migrantska kriza isto je tako bilo, kad je bio napadu u Parizu...ma što god da se dogodi..

Rugao si se da imaš rješenje. Napraviš što i kao Michael Jackson

Prije dva dana sam došao u redakciju i naletim na urednika Roberta Bubala. Ja mu ispričam sve i veli on meni: Razmišljao sam ja i našao sam za tebe rješenje. Sad ćemo ti skupljati lovu pa ćemo napraviti operaciju i promijeniti ti boju kože pa češ biti kao Michael Jackson bijel i neće imati više problema.