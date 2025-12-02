Lažna vijest razotkrivena, ali posljedice ostaju! Hassan Haidar Diab: 'Klinci mi psuju majku mudžahedinsku'

Ako ste se u petak popodne zavalili u fotelju i krenuli skrolati mrežama, algoritam vam je možda izbacio "vruću objavu", prvo objavljenu na profilu suradnika nekih desničarskih portala, kojeg prati 30 tisuća ljudi.

U objavi je pisalo "da je u bolnici u Zagrebu zaprimljena časna sestra s ubodnom ranom, koju je navodno napao migrant koji je uzvikivao vjerske povike". Neprovjerenu vijest krenuli su dijeliti mediji s još većom sljedbom. I uključenim još šokantnijim detaljima, poput opisa "manijakalni terorist", da je tijekom napada vikao “Allahu akbar!” i da je sada zlo u našem dvorištu.

Među stotinama komentara bilo je onih koji su otvoreno pozivali da se tjera tu gamad vani, da će vidjet oni gdje su došli, pa i poziv na organizaciju seoskih straža. Onda se pojavila i desničarska televizija iz Slovenije koja je, kao, doznala da je napadač 26-godišnji Afganistanac.

Nikakav napad se nije dogodio

Svašta se pisalo, razni opskurni portali to su od petka popodne prenosili, da se u jednoj ulici u Malešnici dogodio napad, da je časna sestra tri puta ubodena nožem, i to pred svjedocima, a da je napadača motivirao križ koji je nosila oko vrata za taj, kako se navodilo, brutalan teroristički čin. Na kraju se ispostavilo da se na tom mjestu apsolutno nikakav napad nije dogodio.

Policija je utvrdila da se časna sestra samoozlijedila nožem koji je prethodno kupila u trgovini. Slijedi joj kaznena prijava, kako je rekao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, "zbog počinjenja kaznenog djela lažnog prijavljivanja kaznenog djela".

Ali jedan vikend u kojem se društvenim mrežama prosipala mržnja protiv migranata učinila je svoje. "Pitanje je dana, zapravo, kada će se nešto dogoditi nekom čovjeku koji nam dostavlja hranu, vozi aute ili nam postavlja pločice u kući. Ovo što se dogodilo je zapravo kerozin na sva događanja u proteklih godinu dana", smatra novinar Telegrama Denis Mahmutović.

Širenje lažnih vijesti zakon o javnom redu i miru smatra prekršajem, za 700 do 4000 tisuće eura kazne, u nekim slučajevima za jednomjesečni zatvor. Pritom, takva je vijest potaknula i govor mržnje prema stranim radnicima i islamskim vjernicima, što je kazneno djelo za do tri godine zatvora. "Imate kazneno djelo javnog pozivanja na nasilje i mržnju, i moje je mišljenje da, ukoliko netko vrlo ustrajno radi takve stvari putem društvenih mreža, ulazi u kazneni aspekt te priče", smatra odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Kad se prije ljeta pojavila lažna vijest da su četiri stranca napala djevojčicu u Zagrebu, autora objave policija je prijavila. Hoće li u ovom slučaju policija postupati prema još nekome osim časne sestre, još ne znamo. "Po ovom pitanju sam kazao sve što smo u ovom trenutku spremni reći", kaže danas Davor Božinović.

'Ovakve vijesti samo će pogoršati ionako lošu percepciju'

Napada na strane radnike već je bilo. A prije par tjedana objavljeno je istraživanje o tome koliko su strani radnici prihvaćeni u Hrvatskoj, prema kojima čak 63 posto Hrvata nije zadovoljno njihovom prisutnošću, a samo tri posto jest. Ovakve vijesti, kaže Ivan Balabanić, jedan od autora istraživanja, samo će pogoršati ionako lošu percepciju. "Dio javnosti koji to želi shvaćati kao istinu je to vidio, to se uklapa u njihov diskurs, uklapa se u njihov pogled na svijet, i jako teško će sada povjerovati policiji ili bilo kome drugome", smatra Balabanić.

Da je šteta već napravljena potvrđuje i naš kolega iz Večernjaka Hassan Haidar Diab, kojeg su zbog tamnije puti klinci ovih dana vrijeđali po ulici, u gradu u kojem živi 46 godina.

"Imati tamnu kožu ovih dana usred takvog huškanja je zastrašujuće. Zamislite balavce od 16, 17, 18 godina koji mi psuju majku mudžahedinsku i tjeraju me natrag u Libanon. Ne dam. Ovo je moja domovina", odlučan je Haidar Diab.

A taj dio javnosti nas ionako smatra dnovinarima ili crvima, i ovaj će im prilog dodatno učvrstiti stav. "Ako ćemo tražiti od ljudi koji mrtvi-hladni prihvaćaju prvu verziju koji pročitaju na društvenim mrežama, da prihvate činjenice, onda se možemo pomiriti s tim da živimo u prekrasnoj, ružičastoj zemlji u kojoj su kućice od čokolade", zaključuje Denis Mahmutović.

A možda nije nemoguće da se dogode i isprike. Jer na lažnu vijest je nasjeo i HDZ-ov gradonačelnik Splita Tomislav Šuta koji je osudio ženske udruge i zagrebačkog gradonačelnika što nisu reagirali, da bi se danas ispričao. Njegova isprika zasad je jedina.