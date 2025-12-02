Božinović o slučaju čase: 'Većina medija pokazala je profesionalnost, suzdržanost i vjeru u rad policije'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je, komentirajući slučaj časne sestre koja je lažno prijavila napad na sebe, kako policija nije preuranjeno izlazila s informacijama i zaključcima o tom događaju te da je većina medija pokazala profesionalnost prateći taj incident.

"Hrvatska policija svakodnevno transparentno izvještava javnost o svim relevantnim događajima, ali uvijek s ciljem da se informacije koje se dijele budu provjerene i točne. U ovom slučaju, iz odgovornosti prema istini i uključenoj osobi, nismo izlazili s preuranjenim zaključcima", rekao je ministar.

Božinović je primijetio da je većina domaćih medija, prateći taj slučaj, "pokazala profesionalnost, suzdržanost i vjeru u institucionalni rad policije".

"U vremenu sve učestalijih dezinformacija i brzih osuda, takav pristup je vrijedan poštovanja i preduvjet očuvanja povjerenja u institucije i medije", ocijenio je ministar u utorak nakon sudjelovanja na obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava i Međunarodnog dana ukidanja ropstva: "STOP mržnji koja razara", održanom na Policijskoj akademiji "Prvi hrvatski redarstvenik".

Govoreći o lažnom prijavljivanju napada, Božinović je istaknuo da je javnost s opravdanom zabrinutošću pratila slučaj navodnog napada na žensku osobu u Zagrebu, ali da je policija od početka pristupila i postupala s maksimalnom ozbiljnošću i profesionalnošću kako bi utvrdila sve okolnosti tog događaja.

"Pokrenuto je vrlo opsežno kriminalističko istraživanje. U tom kontekstu mogu potvrditi ono što je Policijska uprava zagrebačka već učinila javnim odnosno da je utvrdila kako je prijavljeni napad zapravo nije dogodio", rekao je Božinović.

Podsjetio je da je lažno prijavljivanje počinjenja kaznenog djela samo po sebi kazneno djelo, navodeći da će 35-godišnjakinja biti prijavljena "redovitim putem".

"Što se tiče hrvatske policije, ona će ostati predana zaštiti svih građana, sigurnosti i istini jednako odlučno kao što ćemo nastaviti štititi dostojanstvo svakog čovjeka", nadodao je.

Govoreći o očevidu na požarištu Vjesnikovog nebodera, Božinović je istaknuo da je on proveden profesionalno i u skladu s najvišim europskim standardima kada su u pitanju požari na visokim građevinama.

"Istražitelji su dobili dosta materijala za upotpunjavanje prijave koja je već podnesena", kazao je istaknuvši da je očevid samo jedna od dokaznih radnji u kriminalističkom istraživanju.

