'Odje*i talibanu u svoju vukoj*binu!' Mojmira u Direktu čitala uvrede libanonsko-hrvatskom novinaru

ZBOG SLUČAJA ČASNA /

Gdje mi to živimo? Pojedinci su dakle širili laži o islamskom teroristu, Afganistancu, stranom radniku, kojem je zasmetao križ oko vrata časne sestre, pa ju je izboo nožem uz vjerske povike.

To se uopće nije dogodilo, ali ono što se jest dogodilo je da je na osnovu izmišljotina eskalirala mržnja prema svima kojima koža nije dovoljno bijela.

Pa ste tako jučer u Direktu čuli Hassana Haidara Diaba, hrvatskog novinara koji ovdje živi 44 godine. Koji je ispričao da mu sada balavci na cesti psuju mudžahedinsku majku, a Hrvatska je njegova domovina.

Mojmira je zatim pročitala komentare koji su mu bili upućeni. Više pogledajte u videu.