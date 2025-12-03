FREEMAIL
JEZIVE RIJEČI /

Putinova prijetnja odjeknula svijetom, oglasio se NATO: 'Vidjeli smo ga u vojnoj odori...'

Nakon maratonskog sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina s američkom delegacijom – kompromisa oko Ukrajine nema na vidiku. Ukrajina čeka svoj red na pregovore, dok saveznici nakon Putinove prijetnje zbijaju redove.

'Ako Europa želi rat, mi smo spremni', izjavio je u utorak Putin. Na prijetnju koja je odjeknula svijetom odgovorio je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

'Neću reagirati na svaku izjavu ruskog predsjednika Putina. Vidjeli smo ga u vojnoj odori, odjevenog kao vojnika na fronti, ali ne na samoj fronti. Prekjučer je bio poprilično daleko od bojišnice. Zato neću komentirati baš svaku njegovu izjavu', rekao je Rutte.

Više pogledajte u prilogu 

3.12.2025.
19:27
Erik Sečić
Vladimir PutinNatoMark Rutte
