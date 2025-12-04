Odglumile sudar, zvale policiju i uzele novac: Plan im se ipak raspao, netko ih je 'pročitao'

Dvije 31–godišnje Bjelovarčanke osmislile su plan kako od osiguravajuće kuće izvući novac, no njihov pokušaj završio je kaznenom prijavom i pokretanjem sudskog postupka.

Prema informacijama iz istrage, jedna od žena preuzela je automobil druge, već ranije oštećen, te ga u Velikoj Pisanici namjestila tako da izgleda kao da je udario u stablo. Nakon toga nazvala je policiju i lažno prijavila da je izgubila nadzor nad vozilom. Policija je izašla na teren i sastavila zapisnik o očevidu, ne sumnjajući u prijavu.

U međuvremenu je vlasnica automobila otišla u osiguravajuće društvo i prijavila štetu, navodeći kako je nastala u prometnoj nesreći. Osiguranje joj je isplatilo 26 tisuća eura odštete, no slučaj je naknadno ponovno analiziran. Dodatne provjere otkrile su nepravilnosti, nakon čega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje na prijevaru i pomaganje u prijevari.

Ovi slučajevi nisu rijetkost

Općinski sud u Bjelovaru potvrdio je optužnicu, čime je formalno započet kazneni postupak protiv dviju osumnjičenica. Na raspravi će se provesti dokazni postupak, nakon čega slijedi donošenje presude. Za kazneno djelo prijevare Kazneni zakon predviđa kaznu zatvora do tri godine.

Prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje, ovakvi slučajevi nisu rijetkost. Često se izmišljaju ili preuveličavaju zahtjevi za odštetu, a postoje i ozbiljniji oblici prijevara, poput namjerno izazvanih prometnih nesreća ili prodaje lažnih polica osiguranja.

Odvjetnik Martin Sherri objašnjava da motivi mogu biti različiti – od profesionalnih prevaranata do onih koji pokušavaju prikriti vlastitu krivnju:

„Netko to radi profesionalno pa mu je to modus operandi, ili se dogodi da netko ima prometnu nesreću alkoholiziran pa kasnije izmisli cijeli scenarij kako bi ipak naplatio štetu.“

Postupak je tek započeo

Iz najveće osiguravajuće kuće poručuju da se uspješno bore s prijevarama zahvaljujući specijaliziranim timovima, a najčešće se raskrinkaju kroz prometna vještačenja. Stručnjaci, kažu, utvrđuju podudaraju li se oštećenja s navedenom dinamikom nesreće ili ne.

Odvjetnik Sherri potvrđuje važnost takvih analiza:

„Stručnjaci za promet utvrđuju preklapaju li se oštećenja s obzirom na opisani tijek događaja ili odstupaju od njega.“

Postupak protiv dviju Bjelovarčanki tek je započeo, a sudska odluka pokazat će hoće li odgovarati za plan koji im je, umjesto lake zarade, donio kaznenu prijavu i potencijalnu kaznu zatvora.