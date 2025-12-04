Hrana, kafići, restorani, cijene su previsoke! Hoćemo li otjerati turiste? 'Da smo skupi, skupi smo'

Dok su s ovo ljeto dvokrevetne sobe u Lovranu mogle naći i za 45, u Zadru i Splitu cijena je bila daleko viša, ali pitanje je hoće li cijene za iduću sezonu rasti i hoće li turisti naći bolje domaćine.

- Mi smo jako popularni u svijetu. Imam prijatelje vani, imam prijatelje po Francuskoj, Italiji, Americi, rodbine. Svi će doći. Doći će u većem broju nego ove godine - optimistična je Nevenka Galić iz Zadra, ali Marica Lakić iz Malog Lošinja i nije baš:

- Da smo skupi, skupi smo. Skuplji smo i od Njemačke po trgovinama, jedino apartmani su nam jeftini. A ovo sve ostalo - restorani, kafići, sve je preskupo.

- U svemu smo skupi. Taman o tome smo pričali sada kako je i hrana otišla i sve. Utjecat će to i na turiste - kaže Splićanka Sanja, a njezin partner Marijan je drukčijeg mišljenja: - Ma neće, kakvi. Oni imaju novaca. Jao nama.

'S cijenama smo došli negdje na gornju razinu'

Prema trenutnim najavama, cijene će i ove godine ili ostati iste ili minimalno rasti čak i kod luksuznih apartmana jer ih je sve godine sve više, a konkurencija sve veća.

- Ukoliko ne podignemo našu cjenovnu konkurentnost, konkretno, ukoliko ne napravimo korekcije cijena za sljedeću godinu, prilično sam siguran da sljedeća godina rekordna više neće biti, odnosno da nećemo moći ponoviti ove rezultate koje imamo ove godine - smatra ministar turizma i sporta i sporta Tonči Glavina (HDZ), a Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma, dodaje: - Mi smo s cijenama došli negdje na gornju razinu. Današnji alati dozvoljavaju da se cijene praktički formiraju na dnevnoj osnovi, zavisno od ponude i potražnje.

U ovom trenutku nam je konkurencija svatko tko ima niže cijene od nas smatraju u krovnoj udruzi malih iznajmljivača.

- Ono što su projekcije za sljedeću godinu je da nema značajnijeg povećanja cijena, osim ako nisu opravdane nekim dodatnim sadržajem ili implementacijom neke dodatne usluge unutar samoga smještaja - kaže Barbara Marinković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

Predstavnici turističkih zajednica Grada Zadra i Zadarske županije upravo prezentiraju ponudu nizozemskim putničkim agencijama u Amsterdamu.

- Ne vidim neki strah da bi mogli imati nekih problema. Mislim ako i dalje bude dovoljno dobra suradnja privatnog i javnog sektora, ako se dobro oglašavamo, ako ponudimo opet tu vrijednost za novac, da nećemo ni u budućnosti imati nikakvih problema - mišljenja je Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija.

Trend smanjenja budžeta za putovanje

Za svakog gosta bore se i iz krovne HTZ-a lansirajući promo kampanje.

- Ono što je važno naglasiti je da ćemo sljedeće godine puno više sredstava usmjeriti u oglašavanje i kontinuitet marketinških kampanja tijekom cijele godine s naglaskom na promociji pred i post sezone, da će dobar dio tih kampanja biti usmjeren na nama najvažnija emitivna tržišta - poručuje direktor HTZ-a Kristijan Staničić.

Prema stručnim statistikama, definitivno je vidljiv trend smanjenja budžeta za putovanje. Gosti planiraju putovati manji broj puta u godini nego što je to bilo lani i biti obazriviji s potrošnjom. Uklopiti se u nove trendove postaje pravi izazov.