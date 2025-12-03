Nije zlatna, ali joj se ispunila želja! Tužno oko ulovljenog gigantskog bucnja sve je reklo

Iz morskih dubina ovih dana izvučena je jedna gigantska riba koja je šokirala mnoge. Jednog od najčudnijih stvorenja Jadrana, velikog bucnja, ulovio je bivši učenik splitske pomorske škole u blizini otoka Šolte.

Ova riba je teška oko 200 kilograma, ali su ulov i zadržavanje u Hrvatskoj zabranjeni, pa je veliki bucanj vraćen natrag u morsko plavetnilo. A ova snimka obišla je cijelu Hrvatsku u roku od tri četiri sata.

Sara Jurica razgovarala je s profesoricom ribarsko-nautičke skupine predmeta Pomorske škole Split, mentorica eko-grupe Zdravo more Marijanom De Marchi.

Koliko je ovaj ulov bio zahtjevan? Vidjeli smo, bilo je uključeno više ribara i nije bila riječ o maloj ribi. Dvjesto kilograma sigurno nije malo.

Jako interesantno pitanje zato što je ova snimka pokazuje jedno nesvakidašnje lovno stanje na brodu, odnosno u mreži koči. Došla je slučajnim ulovom. Riba San fish, odnosno latinski Mola mola,u Jadranskom je moru vrlo rijetka i pretpostavljam da su se naši ribari iznenadili tim ulovom. Ja je osobno nikad uživo nisam vidjela tako da mogu samo zamisliti koji su imali i sreću s jedne strane, ali i odgovornost prema toj ribi kada su ju ugledali. Po procjeni kapetana, ona je teška do 200 kila. Digli su ju na bankinu broda tri člana posade. Na snimci se vide da ih dvoje ubacilo, jer moj Ivan se povukao da može snimiti.

Rekli ste rijetka pojava. Zašto je toliko posebna? Je li ona među najvećim ribama ovdje u Jadranu?

Ona je kozmopolitska vrsta i ima je u umjerenim i toplim morima u svim oceanima, ali kod nas u Jadran dolazi rijetko i može narasti preko tri metra dužine. Prema tome, spada u velike ribe koštunjače. Taj ulov koju su oni vidjeli i doživjeli je jedna čast prema toj ribi i ono što sam gledala na snimci je njezino oko, koje ustvari molećivo gleda. To je bilo isto tako interesantno. Riba koja može ispustiti do 300 milijuna jajašca, može se brzo reproducirati, ali to je velika riba, sporije raste. Ta dužina je impresivna, međutim, impresivno je i samo njezino tijelo koje je praktički gotovo okruglo. Ima dvije velike peraje, leđnu i repnu. Ali nema ovih prsnih peraja, a kako nema ni repnog drška za ovu repnu peraju, nego je repna peraja kao zavjesa, toliko je fascinantna za vidjeti. Danas su me čak i pitali kako ona kad prirodno umre kako leži na dnu. Pokušala sam objasniti da gravitacija napravi svoje. Ova riba je stvarno fascinantna. Nije na crvenom popisu ugroženih vrsta, ali u Jadranskom moru moramo paziti. Postoje hrvatski zakoni koji kažu da taj slučajni ulov se mora vratiti u more. Ne smije se stavljati u gospodarske svrhe, ali kažu znanstvenici da postoje indicije da je njezino meso možda čak i otrovno.