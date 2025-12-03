Kad renesansa sretne rakete: Italija gradi svoju neprobojnu kupolu za zaštitu europskog neba

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

OBRAMBENI ŠTIT /

MIchelangelo. Dosad vam je ime talijanskog kipara, slikara i arhitekta u glavu prizivalo krov Sikstinske kapele, baziliku svetog Petra u Vatikanu ili slavni Davidov kip, ali odsada bi asocijacija mogla biti nešto drugo.

Ogromni obrambeni štit koji ruši dronove, rakete i bilokakve druge napade. Da, Talijani, po uzoru na Izrael, europsko nebo i gradove žele zaštititi pametnom kupolom.

