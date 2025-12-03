FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBRAMBENI ŠTIT /

Kad renesansa sretne rakete: Italija gradi svoju neprobojnu kupolu za zaštitu europskog neba

MIchelangelo. Dosad vam je ime talijanskog kipara, slikara i arhitekta u glavu prizivalo krov Sikstinske kapele, baziliku svetog Petra u Vatikanu ili slavni Davidov kip, ali odsada bi asocijacija mogla biti nešto drugo. 

Ogromni obrambeni štit koji ruši dronove, rakete i bilokakve druge napade. Da, Talijani, po uzoru na Izrael, europsko nebo i gradove žele zaštititi pametnom kupolom. 

Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.12.2025.
9:43
Borko Brunović
TalijaniObranaMichelangelo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx