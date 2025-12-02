Jarak kod Mojmire o Mlađanu i nastavku serijala: 'Stiže nam najintrigantnija epizoda ove godine'

'DOSJE U DIREKTU' /

Godinama već nismo vidjeli zloglasnog ubojicu Srđana Mlađana, sve do danas kada se pojavio na sudu s lancima na rukama i nogama u pratnji specijalaca. Pod strogim mjerama osiguranja i budnim okom naoružanih policajaca na varaždinski sud je stigao 44-godišnji Mlađan. Trostruki ubojica, otmičar i pljačkaš banke, u zatvoru je već 27 godina, služi kaznu od 29, ali izgleda da na slobodu ipak neće 2027.

Iako kaže da nije kriv, danas mu je potvrđena nova optužnica za poticanje na teško ubojstvo. I to nakon što je u RTL-ovom Dosjeu Jarak njegov vjenčani kum i cimer u zatvoru ispričao da ga je Mlađan tražio da pronađe određene ljude koji su protiv njega svjedočili.

"Bitno je to da je rekao da nije kriv, da mu je to namješteno od Bjelića, koji je za to imao motiva i jasnog interesa zašto je to učinio. Rekao je da nije onakav kakav je bio, da se promijenio. Da hoće izaći, da hoće nastaviti, bolje reći početi novi život", kazao je odvjetnik Mlađana, Borislav Planinc.

Ove optužnice ne bi bilo da nije predanog rada kolege Darija Todorovića i Andrije Jarka, kazala je Mojmira Pastorčić najavljući svog gosta u studiju RTL Direkta. Pogledajte video.