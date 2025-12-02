FREEMAIL
HAJDUK TVRD PREGOVARAČ /

Talijanski velikan i biser Bijelih dogovorili uvjete: Evo što se čeka do konačnog transfera

Druga najbolja obrana lige bit će na testu, a njome uspješno dirigira jedno od otkrića sezone Hajduka. Riječ je naravno o Branimiru Mlačiću koji je već nekoliko mjeseci na radaru milanskog Intera. Kako doznajemo iz izvora bliskih klubu pregovori za mladog braniča u punom su jeku, ali posao još nije gotov. Kako pak pišu talijanski mediji, 18-godišnjaku Nerazzurri nude ugovor do 2029. koji je Mlačić i prihvatio. U Splitu bi ostao do kraja sezone, ali klubovi tek trebaju dogovoriti visinu odštete. 

2.12.2025.
20:29
Sportski.net
HajdukInter
