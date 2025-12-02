Šok za Kovača: Zvijezda Borussije mu zabila nož u leđa?

Jobe Bellingham (20), mlada engleska nogometna zvijezda i brat poznatijeg Judea Bellinghama, želi napustiti Borussiju Dortmund samo pet mjeseci nakon što je stigao u klub, a glavni razlog za to je navodno njegovo neslaganje s trenerom Nikom Kovačem.

Njemački mediji pišu da se u središtu drame koja potresa njemačkog velikana nalazi se Kovač, a napetosti između obitelji Bellingham i uprave kluba dosegle su točku vrenja.

Sukob koji je sve pokrenuo

Problemi su eskalirali u kolovozu 2025. nakon utakmice protiv St. Paulija. Jobeov otac i savjetnik, Mark Bellingham, navodno je upao u svlačionicu kako bi se verbalno obračunao s trenerom Kovačem i sportskim direktorom Sebastianom Kehlom zbog odluke da njegov sin bude zamijenjen na poluvremenu. Incident je rezultirao zabranom pristupa svlačionici za roditelje svih igrača, a odnosi su trajno narušeni. Izvori bliski klubu tvrde da se 20-godišnji Jobe zbog roditeljskog pritiska osjeća "masovno nesigurno".

Učinak pod Kovačem i borba za minutažu

Bellingham se pod Kovačevim vodstvom nije uspio nametnuti. Ubilježio je tek nekoliko nastupa kao starter, a njegove izvedbe bile su obilježene nervozom. Posebno se pamti njegova skupa pogreška koja je dovela do pobjedničkog gola u porazu (2:1) od Bayerna u Der Klassikeru, što je izazvalo bijes navijača.

Iako ga je Kovač javno branio, opisujući ga kao "vrlo talentiranog igrača" kojem treba vremena za prilagodbu, njemački mediji prenose da je na treninzima često kritizirao njegovu sporost i taktičku nedisciplinu. Željan minutaže kako bi osigurao mjesto u engleskoj reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo, Jobe je postao frustriran statusom rezerve.

Borussia ne odustaje

Unatoč Jobeovoj želji za odlaskom, Borussia Dortmund ne namjerava ga se lako odreći. U njega su uložili značajna sredstva, a transfer bi s bonusima mogao narasti i do 37 milijuna eura. Sportski direktor Lars Ricken poručio je da klub razmišlja u "godinama, a ne tjednima" te da su uvjereni u njegov talent. Bellingham ima petogodišnji ugovor i savršeno se uklapa u klupsku filozofiju razvoja mladih igrača, zbog čega se nadaju da je trenutna kriza samo prolazna faza prilagodbe.

Tko je u redu za potpis?

U slučaju da se situacija ne smiri, nekoliko klubova pažljivo prati rasplet. Najizglednijom opcijom čini se posudba u bivši klub Sunderland, gdje bi povratio samopouzdanje. Interes su pokazali i premierligaši Crystal Palace i Newcastle United, kao i francuski Paris FC.

Iako se ranije povezivao s Manchester Unitedom, gdje trener Ruben Amorim traži pojačanja u veznom redu, taj se transfer sada čini malo vjerojatnim.

