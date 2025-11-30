Zvjezda Bundeslige se odbila rukovati s Nikom Kovačem: 'Znam da će se ovo sada analizirati...'

U utakmici 12. kola njemačke Bundeslige između Borussije Dortmund i Bayera iz Leverkusena, igranoj u Leverkusenu, bolji su bili "žuto-crni" rezultatom 2:1.

Prvi pogodak na utakmici postigao je Borussijin Argentinac Aaron Anselmin u 41. minuti, da bi Karim Adeyemi povećao na 0:2 u 65. minuti. Do kraja utakmice Bayer je smanjio pogotkom kamerunskog napadača Christiana Michela Kofanea u 83. minuti, a Farmaceuti su do kraja utakmice bezuspješno pokušavali izjednačiti. No, nakon utakmice njemački mediji nisu pričali o rezultatu, već o događaju iz 61. minute. Tada je Niko Kovač iz igre izvadio gvinejskog napadača Serhoua Guirassyja, koji je zbog te odluke 'poludio'.

“Znam da će se ovo sada analizirati i razglabati, ali potpuno je nepotrebno. Ako postoji netko tko stoji uz Serhoua u svakom trenutku, onda sam to ja. Ali mora prihvatiti da ga ponekad i izvadim iz igre,” rekao je Kovač nakon utakmice.

Ovom je pobjedom Borussija preskočila Bayer i zasjela na treće mjesto, devet bodova iza prvog Bayerna.

