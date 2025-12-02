Otkriveno koji klubovi motre hrvatskog reprezentativca. U igri i dva prvaka Europe

Hrvatski reprezentativac Luka Sučić vrlo vjerojatno će ove zime, u potrazi za minutažom, napustiti Real Sociedad, a za bivšeg igrača Red Bulla trenutačno se bore tri kluba.

Najviše je “zagrizao” klub još jednog reprezentativca – Perišićev PSV. Nizozemski klub vidi priliku u Sučićevu padu forme te ga želi privući većom minutažom. Nakon vrlo dobre prve sezone u Real Sociedadu, Sučić je ove godine odigrao tek šest utakmica uz jednu asistenciju, što je iznenadilo i analitičare i navijače. Unutar kluba njegov se status objašnjava velikom konkurencijom, no sve je više onih koji smatraju da mu nedostaje kontinuiteta kako bi pokazao puni potencijal. PSV-u ide u koristi i to što u svojoj momčadi ima Ivana Perišića koji je prema pisanju nizozemskih medija, preporučio Sučića kao idealno pojačanje, prenosi Fichajes.

Osim PSV-a, interes pokazuju i Juventus i Stuttgart. Sve to dodatno povećava pritisak na Real Sociedad prije zimskog prijelaznog roka da pronađe rješenje za igrača koji su platili deset milijuna eura.

