ZBOG BAKLJADE /

Propala divna gesta: 'Nogomet mu je život, ali stanje mu se pogoršalo i neće ispuniti posljednju želju'

Propala divna gesta: 'Nogomet mu je život, ali stanje mu se pogoršalo i neće ispuniti posljednju želju'
Foto: Anp/shutterstock Editorial/profimedia

Ova je utakmica prvotno trebala biti odigrana u nedjelju, no tada je sudac zbog bakljade na stadionu Johana Cruyffa dvaput morao prekinuti susret.

2.12.2025.
20:09
Sportski.net
Anp/shutterstock Editorial/profimedia
Utakmica 14. kola nizozemskog prvenstva između Ajax i Groningena završila je 2:0, a hrvatski reprezentativac Josip Šutalo zbog ozljede nije odigrao susret.

"Kopljanici" su do pobjede stigli golovima Mike Godtsa u 28. minuti i Aaroan Bouwmana u 60. minuti. Ova je utakmica prvotno trebala biti odigrana u nedjelju, no tada je sudac zbog bakljade na stadionu Johana Cruyffa dvaput morao prekinuti susret. Sudac Bas Nijhuis poslao je momčadi u svlačionice već nakon šest minuta igre, a nakon više od 40 minuta pauze susret se nakratko nastavio prije nego li ga je nova bakljada opet prekinula.

Zbog tih prekida i prebacivanja utakmice nažalost je propala jedna lijepa gesta kluba iz Amsterdama. Iako je odlučeno da će se igrati bez navijača, Ajax je želio jednom navijaču ipak omogućiti gledanje susreta. Peter, smrtno bolesni navijač Ajaxa čija je posljednja želja bila prisustvovati posljednjoj Ajaxovoj utakmici dobio je posebnu dozvolu za prisustvovanje susretu, što su prenijeli i brojni mediji.

Nažalost kasnije je otkriveno kako Peter zbog zdravstvenog stanja ipak neće moći ispuniti svoju posljednju želju. 

"Kad su volonteri danas poslijepodne stigli u hospicij kako bi ispunili Petrovu posljednju želju, pokazalo se da se njegovo stanje toliko pogoršalo da mu se posljednja želja nikada neće ispuniti."

Osoblje hospicija u kojem Peter boravi registriralo ga je kako bi ispunilo njegovu posljednju želju. "Peter je cijeli život igrao nogomet, bio je i sudac i pomno prati Ajax", rekao je André iz Wensenambulance Noord-Holland, koji je u nedjelju pratio Petera do Arene i natrag. "Nogomet mu je cijeli život, pa su ga htjeli pustiti na još jednu utakmicu," prenose nizozemski mediji.

