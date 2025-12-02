Propala divna gesta: 'Nogomet mu je život, ali stanje mu se pogoršalo i neće ispuniti posljednju želju'

Utakmica 14. kola nizozemskog prvenstva između Ajax i Groningena završila je 2:0, a hrvatski reprezentativac Josip Šutalo zbog ozljede nije odigrao susret.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Kopljanici" su do pobjede stigli golovima Mike Godtsa u 28. minuti i Aaroan Bouwmana u 60. minuti. Ova je utakmica prvotno trebala biti odigrana u nedjelju, no tada je sudac zbog bakljade na stadionu Johana Cruyffa dvaput morao prekinuti susret. Sudac Bas Nijhuis poslao je momčadi u svlačionice već nakon šest minuta igre, a nakon više od 40 minuta pauze susret se nakratko nastavio prije nego li ga je nova bakljada opet prekinula.

Ajax put on a pyro show during their home match against FC Groningen tonight, honoring hooligan Tum, who sadly passed away earlier this month. pic.twitter.com/IBRy8fgW4B — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 30, 2025

Zbog tih prekida i prebacivanja utakmice nažalost je propala jedna lijepa gesta kluba iz Amsterdama. Iako je odlučeno da će se igrati bez navijača, Ajax je želio jednom navijaču ipak omogućiti gledanje susreta. Peter, smrtno bolesni navijač Ajaxa čija je posljednja želja bila prisustvovati posljednjoj Ajaxovoj utakmici dobio je posebnu dozvolu za prisustvovanje susretu, što su prenijeli i brojni mediji.

This is Peter. 💔⚽



He hasn't got long left to live due to a terminal illness and Peter’s final wish was to watch Ajax play one last time.



But yesterday’s home match against FC Groningen at the Johan Cruijff ArenA was abandoned after just five minutes due to safety concerns… pic.twitter.com/gy0iagrve4 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 1, 2025

Nažalost kasnije je otkriveno kako Peter zbog zdravstvenog stanja ipak neće moći ispuniti svoju posljednju želju.

"Kad su volonteri danas poslijepodne stigli u hospicij kako bi ispunili Petrovu posljednju želju, pokazalo se da se njegovo stanje toliko pogoršalo da mu se posljednja želja nikada neće ispuniti."

Osoblje hospicija u kojem Peter boravi registriralo ga je kako bi ispunilo njegovu posljednju želju. "Peter je cijeli život igrao nogomet, bio je i sudac i pomno prati Ajax", rekao je André iz Wensenambulance Noord-Holland, koji je u nedjelju pratio Petera do Arene i natrag. "Nogomet mu je cijeli život, pa su ga htjeli pustiti na još jednu utakmicu," prenose nizozemski mediji.

POGLEDAJTE VIDEO: Priča godine na posebnom turniru: nova malonogometna momčad oduševila sve