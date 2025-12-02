FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAJNOVIJI PODATCI /

I dalje smo u samom vrhu, samo Estonija ima veću inflaciju: Pogledajte čega je sve porasla cijena

Iznosimo najnovije podatke Državnog zavoda za statistiku o poskupljenjima i inflaciji.

Hrvatska je po rastu cijena u europskom vrhu. Samo Estonija ima veću inflaciju od nas, podaci su to Eurostata. A stigli su i podaci Državnog zavoda za statistiku. Procjena cijene proizvoda i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u studenome su u prosjeku više za 3,8 posto u odnosu na studeni prošle godine.

To je dakle odnos na godišnjoj razini, a dobra je vijest da poskupljenja ipak usporavaju, ako gledamo u odnosu na prošli mjesec. Cijene su u studenom porasle 0,6 posto u odnosu na listopad.

Kada pogledamo i detaljnije, poskupljenja u odnosu na prošli mjesec uopće nema, osim kada su u pitanju energenti koji su na mjesečnoj razini poskupjeli za 3,6 posto, jer su vladine subvencije za struju i plin reducirane.

Više pogledajte u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
2.12.2025.
19:37
RTL Danas
Državni Zavod Za StatistikuHrvatskaInflacijaEurostat
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx