I dalje smo u samom vrhu, samo Estonija ima veću inflaciju: Pogledajte čega je sve porasla cijena

NAJNOVIJI PODATCI /

Iznosimo najnovije podatke Državnog zavoda za statistiku o poskupljenjima i inflaciji.

Hrvatska je po rastu cijena u europskom vrhu. Samo Estonija ima veću inflaciju od nas, podaci su to Eurostata. A stigli su i podaci Državnog zavoda za statistiku. Procjena cijene proizvoda i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u studenome su u prosjeku više za 3,8 posto u odnosu na studeni prošle godine.

To je dakle odnos na godišnjoj razini, a dobra je vijest da poskupljenja ipak usporavaju, ako gledamo u odnosu na prošli mjesec. Cijene su u studenom porasle 0,6 posto u odnosu na listopad.

Kada pogledamo i detaljnije, poskupljenja u odnosu na prošli mjesec uopće nema, osim kada su u pitanju energenti koji su na mjesečnoj razini poskupjeli za 3,6 posto, jer su vladine subvencije za struju i plin reducirane.

Više pogledajte u prilogu.