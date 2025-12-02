FREEMAIL
PITALI SMO VAS /

Čitatelji o najgoroj kvaliteti zraka: 'Brine nas. Zdravlje nije dovoljno zaštićeno na otvorenom'

Pitali smo i vas u našoj redovitoj rubrici: Brine li vas loša kvaliteta zraka u hladnijim mjesecima?

2.12.2025.
17:26
RTL Danas
Rtl Danas
Cijeli niz hrvatskih gradova jutros se probudio s vrlo lošom ili čak izuzetno lošom kvalitetom zraka.

Prema podacima Ministarstva zaštite okoliša najgore je u Slavonskom Brodu, Sisku, Kutini i na nizu lokacija u Zagrebu gdje situaciji ne pomaže ni magla. Državni hidro-meteo-rološki zavod za velik dio kontinentalne Hrvatske prognozira vrlo lošu kvalitetu zraka i za iduće dane, te preporuča smanjenje intenzivnih aktivnosti na otvorenom, pogotovo ako osjetite simptome poput nadraženih očiju ili kašlja.

Evo što ste nam rekli:

Ivana Matas poručuje kako je izrazito zabrinuta.

"Brine. Naše zdravlje nije dovoljno zaštićeno na otvorenom.“

Ivan Boroz iz Slavonskog Broda kratko i jasno opisuje stanje u svom gradu:

„Slavonski Brod se guši u smogu.“

Za razliku od njih, Ante Vukelić kaže da ga loša kvaliteta zraka ne brine previše jer ima svoje rješenje:

"Ne. Maknem se iz grada.“

S druge strane, Marica Puhalo ističe da takvih problema u njezinu kraju – jednostavno nema:

"Kod nas u Lici lijepo čist zrak.“

 

Onečišćen ZrakZagrebZagađenje ZrakaTema DanaPitamo Vas
