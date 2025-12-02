Zrak je u dijelovima Hrvatske jako loš, ovo su najzagađeniji gradovi: 'Smanjite aktivnosti na otvorenom!'

U Sisku i dijelu Zagreba zrak je jutros bio izuzetno loše kvalitete, pokazuju podaci mjerenja na službenoj stranici Ministarstva zaštite okolišta i zelene tranzicije. Za opću populaciju se u takvim slučajevima savjetuje da smanje fizičku aktivnost na otvorenom, dok se na osjetljive skupine apelira da izbjegavaju fizičke aktivnosti na otvorenom.

Izuzetno loši podaci u Zagrebu izmjereni su na mjernoj postaji u Dugavama, dok je na ostale četiri lokacije (na Jarunu, kod Vukovarske ceste, na Mirogoju i na Maksimiru) zrak vrlo loše kvalitete.

S druge strane, europski indeks kvalitete zraka, koji poznaje ukupno šest kategorija, pokazuje da je zrak vrlo loše kvalitete i u Kutini, Slavonskom Brodu i drugim dijelovima Zagreba. U Bjelovaru, Koprivnici, Osijeku i Desiniću zrak je loše kvalitete.

Foto: Ministarstvo Zaštite Okoliša I Zelene Tranzicije

Čime bi se moglo objasniti ovo onečišćenje i što to znači za građane upitali smo Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), a njihov ćemo odgovor objaviti čim stigne.

Najzagađeniji gradovi

Europskim indeksom kvalitete zraka prikazuje se trenutno stanje kvalitete zraka u Hrvatskoj. Indeks se temelji na vrijednostima koncentracije pet ključnih onečišćujućih tvari: lebdeće čestice (PM10 i PM2,5), ozon (O3), dušikov dioksid (NO2), sumpor dioksid (SO2). Koristeći podatke o izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku, koji pristižu u realnom vremenu (kašnjenje podataka 3-4 sata), indeks se računa svakog sata za svaku od otprilike 50 mjernih postaja koje se nalaze diljem Hrvatske.

Indeks prikazuje kratkoročno stanje kvalitete zraka. Ne prikazuje dugoročno (godišnje) stanje kvalitete zraka koje se značajno može razlikovati od kratkoročnog.

Prema IQAiru, stranici koja mjeri indeks kvalitete zraka po većim svjetskim gradovima, Zagreb je u utorak bio 46. najlošiji, ZA za jedno mjesto ispred Sarajeva. Najzagađeniji grad danas je Lahore u Pakistanu, zatim indijski Delhi, čiji su indeksi zagađenja opasni.

Magla, kiša i pljuskovi

Promjenljivo oblačno na Jadranu i uz njega povremeno s kišom, a u Dalmaciji su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, prognozira za utorak Državni hidrometeorološki zavod (DHKZ)..

Prema večeri kiše može biti i na sjeveru unutrašnjosti. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na moru će puhati umjereno do jako jugo.

Najviša temperatura zraka od 4 do 8, a na moru od 13 do 16 Celzijevih stupnjeva.

