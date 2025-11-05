FREEMAIL
ZAGAĐUJE HRANU I ZRAK?

Opasnost iz pećnice: Silikonsko posuđe za pečenje može ispuštati toksične spojeve

Opasnost iz pećnice: Silikonsko posuđe za pečenje može ispuštati toksične spojeve
Foto: Pexels

Novo istraživanje upozorilo je da silikonsko posuđe za pečenje u nekim slučajevima može biti opasno za zdravlje

5.11.2025.
7:11
Antonela Ištvan
Pexels
Silikonsko posuđe za pečenje, cijenjeno zbog svoje praktičnosti, neprianjajućih svojstava i lakog čišćenja, moglo bi ispuštati potencijalno štetne spojeve u hranu i zrak, upozorava nova studija objavljena u časopisu Journal of Hazardous Materials.

Istraživači su otkrili da kemijski spojevi poznati kao "siloksani migriraju u hranu i ispuštaju se u zrak tijekom pečenja" u silikonskim kalupima, što otvara pitanja o dugoročnoj sigurnosti njihove upotrebe u kućanstvima.

Iako se silikonsko posuđe smatra stabilnim, ova studija pokazuje da to nije uvijek slučaj. Postojeća istraživanja već su ukazala na toksičnost nekih vrsta siloksana.

Primjerice, studija iz 2024. godine, objavljena u Nacionalnoj medicinskoj knjižnici (National Library of Medicine), navodi da toksikološki učinci siloksana, posebno onih pod oznakama D4, D5 i D6, uključuju značajne endokrine poremećaje, reproduktivnu toksičnost i oštećenja jetre, piše People.

Opasnost iz pećnice: Silikonsko posuđe za pečenje može ispuštati toksične spojeve
Foto: Pexels

Ono što dodatno zabrinjava jest činjenica da su "teži" siloksani (od D7 do D16) još uvijek nedovoljno istraženi. U silikonskim kalupima koji su korišteni za potrebe najnovije studije pronađeno je čak "dvadeset i pet različitih cikličkih siloksana (od D3 do D27)".

'Djeca imaju višu razinu izloženosti'

"Studija pokazuje da je upotreba ovih proizvoda izvor izloženosti ljudi siloksanima", navodi se u istraživanju, uz posebno upozorenje da "djeca imaju višu razinu izloženosti po jedinici tjelesne težine", što ih čini ranjivijom skupinom.

S druge strane, istraživanje je donijelo i jednu olakšavajuću spoznaju: što se proizvod duže koristi, to se manje siloksana oslobađa. "Ponavljano pečenje pokazuje stalan pad migracije i emisija, što sugerira iscrpljivanje siloksana u proizvodima tijekom vremena."

Zaključak istraživača je jasan: "Naši rezultati ističu hitnost provođenja toksikoloških studija o ovim spojevima kako bi se mogla napraviti precizna procjena rizika".

Iako su potrebna daljnja istraživanja, ova studija upozorava na "potencijalne zdravstvene rizike povezane s upotrebom silikonskog posuđa za pečenje" i služi kao važan podsjetnik na potrebu za oprezom i informiranim odabirom kuhinjskog pribora.

