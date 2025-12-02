Ovo je lice ubojice: Srđan Mlađan zalizane kose izašao sa suda

ZLOGLASNI ZLOČINAC /

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu potvrdilo je optužnicu protiv Srđana Mlađana zbog više kaznenih djela poticanja na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobodne i neovlašteni pristup računalnim sustavima.

Optužnica je podignuta nakon što je Mlađanov kum Željko Bijelić dao veliki intervju u RTL-ovoj emisiji 'Dosje Jarak'. Bijelić je u toj emisiji potvrdio kako je Mlađan od njega tražio da pronađe ljude koji su protiv njega svjedočili i usmrti ih. Osim toga, tražio je od zatvorenika da jednoj osobi u računalo presnimi zloćudni program s nezakonitim sadržajem.