BIJELA KUĆA VS. NOVINARI /

Truman prijetio novinaru, Nixon prozvao medije, Trump nastavlja tradiciju: 'Tišina prasice!'

Glupa si, ona je ružna, ti ne bi riješila kognitivni test kao ja - američki predsjednik nastavlja svoj "šuti prasice" niz uvreda prema novinarkama. A danas je Bijela kuća otvorila i zid srama za određene medije.

Ukupno je dosad 28 puta Donald Trump zaprijetio televizijama da će im uzeti koncesiju, i nije loše samo što on to radi, nego što bi se i drugi lideri mogli povesti za primjerom. Više pogledajte u prilogu.

1.12.2025.
23:37
Ana Trcol
Donald TrumpBijela KućaNovinariNapadi
