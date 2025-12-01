Nova Gradiška treba novi transportni inkubator: Evo kako možete pomoći prerano rođenim bebama

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

RTL POMAŽE DJECI /

Humanitarna kampanja 'Budi mi prijatelj' udruge „RTL pomaže djeci“ u punom je jeku! Kao ambasadorica podržala ju je ove godine i glumica Jelena Perčin u projektu za Opću bolnicu Nova Gradiška.

Bolnici je potreban novi transportni inkubator s monitorom vitalnih funkcija za njihove najmlađe pacijente kako bi im se omogućila visoka kvaliteta njege u tim najosjetljivijim danima i tjednima. Trenutačno koriste star 25 godina za koji ponestaje rezervnih dijelova, pa je kupnja nove i kvalitetne opreme prijeko potrebna.

Poziv je ovo svim dobrim ljudima da se priključe kampanji i tako pomognu u ostvarenju ovog plemenitog cilja.

I najmanja donacija je veliki korak naprijed za prerano rođenu djecu u Novoj Gradiški. Sudjelovati možete pozivom na humanitarni broj 060 9007 ili online donacijama, a svi detalji očekuju vas na stranici udruge RTL Pomaže djeci.