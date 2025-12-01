FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RTL POMAŽE DJECI /

Nova Gradiška treba novi transportni inkubator: Evo kako možete pomoći prerano rođenim bebama

Humanitarna kampanja 'Budi mi prijatelj' udruge „RTL pomaže djeci“ u punom je jeku! Kao ambasadorica podržala ju je ove godine i glumica Jelena Perčin u projektu za Opću bolnicu Nova Gradiška.

Bolnici je potreban novi transportni inkubator s monitorom vitalnih funkcija za njihove najmlađe pacijente kako bi im se omogućila visoka kvaliteta njege u tim najosjetljivijim danima i tjednima. Trenutačno koriste star 25 godina za koji ponestaje rezervnih dijelova, pa je kupnja nove i kvalitetne opreme prijeko potrebna. 

Poziv je ovo svim dobrim ljudima da se priključe kampanji i tako pomognu u ostvarenju ovog plemenitog cilja.

I najmanja donacija je veliki korak naprijed za prerano rođenu djecu u Novoj Gradiški. Sudjelovati možete pozivom na humanitarni broj 060 9007 ili online donacijama, a svi detalji očekuju vas na stranici udruge RTL Pomaže djeci.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
1.12.2025.
20:51
RTL Danas
Rtl Pomaže Djeci
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx