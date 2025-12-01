Rusi mu kidaju teritorij, stišću ga i koruptivne afere: Zelenskom ostala samo 'francuska utjeha'

ZAGRLJAJI U PARIZU /

Zagrljaj i potpora upravo je to što Volodimiru Zelenskom sada najviše treba. Dok Ukrajina gubi teritorij na bojištu, pritišću ga i optužbe za korupciju njegove desne ruke - šefa kabineta Jermaka. I sve dok se vodi bitka za svaku točku mirovnog sporazuma.

"Teritorijalno pitanje je najteže. Pitanja novca i obnove, po mom mišljenju - i govorim iskreno, o tome smo već razgovarali - naravno, teško je finalizirati bez prisutnosti naših europskih partnera, jer je novac u Europi. Ne čini mi se to pravednim", kazao je ukrajinski predsjednik.

Predsjednik Francuske Macron govorio je o važnosti demokracije. "Je li naša uloga da držimo lekcije Ukrajini? Ne baš, kod nas se ponekad dogode skandali ovakve vrste. No demokracija se treba ponositi time da ih zna riješiti", kazao je.

I još jedan zagrljaj, kao potvrda da Francuska stoji uz Ukrajinu. Korupcijski skandal koji trese tu zemlju - nije obišao spomenuti ni američki predsjednik za kojeg je to problemčić. Više doznajte u prilogu Andrijane Čičak Božić.