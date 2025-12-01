Direktori otpali preko noći, hoće li uzeti otpremnine? Stigli su nam zanimljivi odgovori...

Vlada je prije nekoliko dana napravila veliku čistku u državnim tvrtkama, i na zatvorenom dijelu sjednice predložila opoziv nekoliko čelnika državnih tvrtki i institucija i to Ivana Čule, dosadašnjeg predsjednika Uprave Hrvatske pošte, Ivana Kršića s čela HŽ Infrastrukture, Kristijana Pavića iz ACI-a, Ignacija Čuture s čelnog mjesta Hrvatske lutrije te Lucijana Vukelića, dosadašnjeg ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pitali smo državne tvrtke imaju li opozvani predsjednici pravo na otpremninu.

Jedino su iz HŽ Infrastrukture jasno odgovorili da Ivan Kršić nema pravo na otpremninu, ali ima pravo na drugo radno mjesto.

U slučaju da ga ne prihvati, ima pravo na šest mjeseci pune i šest mjeseci plaće.

Iz Hrvatske lutrije odgovorili su: "Slijedom Zaključka usvojenog na 129. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj dana 27. studenog 2025. godine, Skupštini društva Hrvatska Lutrija d.o.o. predložen je opoziv gospodina Ignacija Čuture s mjesta predsjednika Uprave te imenovanje gospođe Nikoline Klaić za predsjednicu Uprave, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci. Sukladno navedenom, a s ciljem provedbe spomenutog Zaključka, u nadolazećem razdoblju će se održati sjednica Skupštine Društva nakon koje će javnost o navedenoj temi i potencijalnim pripadajućim pitanjima biti pravovremeno obaviještena."

Evo što su odgovorili iz HZZO-a: "Dr. Lucian Vukelić razriješen je dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te nakon razrješenja može koristiti prava koja mu pripadaju u skladu sa Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika."

Iz HŽ Infrastruktura odgovorili su: "Sukladno sklopljenom Ugovoru o pravima i obvezama, HŽ Infrastruktura ima obvezu predsjedniku Uprave nakon opoziva ponuditi sklapanje ugovora o radu na drugom radnom mjestu. U slučaju da ga ne prihvati, ima pravo prvih šest mjeseci na neto iznos naknade koja se utvrđuje u visini 100 posto prosječne bruto plaće isplaćene u prethodna tri mjeseca, te sljedećih šest mjeseci neto iznos naknade koja se utvrđuje u visini 50 posto prosječne bruto plaće isplaćene u prethodna tri mjeseca. Pravo na otpremninu nije ugovoreno."