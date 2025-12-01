Pogledajte što rade Japanke nakon što su izbacile Hrvatsku sa Svjetskog prvenstva

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'KRALJICE' U ŠOKU /

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva nakon što je u utakmici 3. kola skupine A izgubila od Japana. Naše su djevojke u ovaj susret ušle u dobroj situaciji, s bilo kakvim pozitivnim rezultatom bi prošle dalje, no na kraju su pretrpjele težak poraz i natjecanje završavaju bez osvojenog poda.

Reprezentacija Japana ide dalje, a u našem videu pogledajte kako su Japanke euforično proslavila ovu pobjedu nad Hrvatskom.

Utakmice Hvatske na Svjetskom prvenstvu možete pogledati na platformi Voyo